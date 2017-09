PP Ayuntamiento Madrid pide a Carmena que llame a los alcaldes catalanes "amenazados" y les dé "amparo firme"

"Le pediría que llame a esos alcaldes, no ya de municipios grandes, sino a aquellos de tamaño medio, porque lo único que pretenden es acatar la Constitución Española y el Estado de Derecho", ha aseverado el portavoz en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles de este martes.

El 1-O llegará al Pleno de Cibeles este miércoles de la mano de los grupos. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, pedirá a la alcaldesa que remita una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitando una sesión extraordinaria para valorar, "si las circunstancias lo requieren, la adopción de medidas legales en defensa y apoyo de los representantes municipales que se niegan a colaborar en la celebración de un acto ilegal".

Los populares apoyarán esta proposición, "en la que se manifiesta el apoyo a alcaldes y funcionarios amenazados por defender la Constitución". "Vamos a llegar a un acuerdo en una situación diametralmente opuesta de la de Ahora Madrid, que pone en el mismo plano a los que insultan a alcaldes que al Estado de Derecho", ha afeado.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, por su parte, defenderá una declaración institucional para favorecer el "diálogo" y resolver la situación política actual en Cataluña "pero en el marco de la Ley y la Constitución española".

José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que en la cuestión catalana hay más puntos en común que en contra con el partido socialista, aunque no ha explicitado si apoyará o no la propuesta de los socialistas.

Ahora Madrid, a través de su portavoz, Rita Maestre, llamará a todas las instituciones implicadas a "la reflexión, el diálogo, el entendimiento y el esfuerzo para que se produzca el consenso necesario para trabajar en posibles soluciones que permitan contrastar legalmente el parecer de la ciudadanía y alcanzar una solución al problema territorial planteado que respete los principios democráticos y constitucionales".

Almeida ha precisado que la propuesta de Ahora Madrid concluye mostrado el apoyo "a unos y otros alcaldes". "No, no apoyamos a esos alcades que pisotean la Constitución y la ley, y no se les puede poner en el mismo plano", ha aseverado.

"¿Cómo vamos a apoyar una proposición después de decir que ha habido miles de detenciones en Cataluña? Rita Maestre se puede comportar con la frivolidad que quiera en determinados asuntos, pero si está en juego la Constitución, que se mantenga en silencio", ha concluido.