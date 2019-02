El PP afea a Arrimadas que deje "huérfanos" a los catalanes con su salto a Madrid y la que está "cayendo" en Cataluña

El vicesecretario de Organización del PP y jefe de campaña de las generales de esta formación, Javier Maroto, ha criticado este lunes que la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, vaya a dejar "huérfanos" a los catalanes con su salto al Congreso de los Diputados y la que está "cayendo" en Cataluña.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Pablo Casado, Maroto ha señalado que hay que mantener una posición de coherencia y ha recordado las declaraciones que estos meses ha realizado la propia Arrimadas asegurando que sería la próxima presidenta de la Generalitat.

Aunque ha dicho que el PP no va a "opinar" acerca de si le conviene o no a Ciudadanos el fichaje de una persona u otra, sí que ha subrayado que él "no abandonaría la figura de líder de la oposición en Cataluña con la que está cayendo".

"Yo no dejaría huérfanos a muchos catalanes que pensaron que Inés Arrimadas iba a ser algún día y pronto la próxima presidenta de la Generalitat de Cataluña", ha afirmado, para añadir que es Ciudadanos quien debe explicar si cree que ya no es importante presentarse en Cataluña como "la gran alternativa de defensa de los valores constitucionales".

Dicho esto, ha resaltado que al PP le ha "sorprendido que Arrimadas pase "de la noche a la mañana a ser la garantía de muchos catalanes no independentistas que querían ver en ella la próxima presidenta de la Generalitat" a dejar "huérfanos" a esos ciudadanos. Así, ha dicho que un "escaño en Madrid es importante" pero es "distinto" de la defensa de los valores constitucionalistas en el Parlamento de Cataluña.

Al ser preguntado quién será el cabeza de lista del PP por Barcelona que competirá con Arrimadas como cabeza de cartel en esta circunscripción, Maroto no ha querido dar pistas limitándose a decir que no lo va a contar en esta rueda de prensa porque es "muchísimo mejor todavía". Tampoco ha querido desvelar si el 'número dos' de Pablo Casado en la lista de Madrid será una mujer.

NO SE CREE LAS PROMESAS DE Cs

Después de que Cs haya prometido que no pactará con el PSOE tras las generales, Maroto ha recordado que también en la campaña de las generales de 2015 y 2016 dijo que no pactaría ni con Pedro Sánchez ni con Mariano Rajoy, y luego llegó a acuerdos con ambos.

"Primero uno y luego el otro. Quien lo hace una vez lo puede hacer una segunda vez", ha enfatizado. Por eso, ha dicho que el Partido Popular es la única formación que es "garantía" de que no pactará con el PSOE de Sánchez.