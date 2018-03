PP cree que Ahora Madrid es cómplice "por acción u omisión" de disturbios de Lavapiés tras crear "caldo de cultivo"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves en el Pleno municipal que el equipo de Gobierno es "cómplice por acción u omisión" de los disturbios de Lavapiés al haber estado creando un "caldo de cultivo" propicio para ello.

Así lo ha señalado Almeida en el debate sobre las mociones de urgencia que han presentado los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento (Ahora Madrid, PP, PSOE y Cs), donde además ha acusado de "secuestrar la información que le dio la Policía Municipal, y no tuvo a bien comunicar las circunstancias exactas".

"Siguió la doctrina Manuela Carmena Castrillo; ya que si la señora Carmena en las sentencias equiparaba atestados policiales a quienes habían sido agredidos, qué no iba a hacer Barbero", ha expresado a continuación.

Almeida ha explicado a Barbero que censuran su actuación por lo que pasó después de la muerte del ciudadano senegalés Mmame Mbaye, "y no antes".

Tras avanzar que la formación apoyaría las mociones de urgencia de PSOE y Cs, Almeida ha dejado claro que no votarían a favor de la moción de urgencia de Ahora Madrid, ya que sería ayudarles en su "blanqueamiento". "No vamos a ser cómplices de cortinas de humo", ha advertido.

En este sentido, ha señalado que no apoyar a Ahora Madrid era "no votar con (el secretario general de Podemos) Pablo Iglesias, (el secretario general de Podemos Comunidad de Madrid) ni con Ramón Espinar, que deberían ser nombradas personas non gratas en Lavapiés por su responsabilidad en los disturbios".

"Cuando recibe a familiares de Andrés Bódalo, condenado por pegar a un edil socialista; cuando da cobijo en Cibeles a personas terroristas, cuando hacen apología de la ilegalidad y de la violencia en la ciudad de Madrid, están creando el caldo de cultivo para crear estos disturbios", ha reprochado a la bancada de Ahora Madrid.