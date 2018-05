El PP insta a Abogacía del Estado a examinar la toma de posesión de Torra y ofrece pactos para regular esos actos

El PP ha emplazado a la Abogacía del Estado a examinar la toma de posesión de Joaquim Torra como presidente de la Generalitat para ver si realmente ha cumplido todos los requisitos formales, y en todo caso ha ofrecido al resto de partidos un acuerdo que regule este tipo de actos para que, más allá de la formalidad, haya un compromiso con el respeto a la legalidad vigente.

Así se ha pronunciado en el Congreso el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, quien considera que Torra "no ha formalizado adecuadamente ese acto de toma de posesión", en el que no se ha hecho mención alguna a la Constitución.

En su opinión, hay que estudiar si el hecho de "eludir el acatamiento de la Constitución y del Estatuto es constitutivo de una no formalización de la toma de posesión". Ese estudio, ha añadido, debe hacerlo por su lado el Gobierno, a través de la Abogacía del estado, pero también lo va a hacer el Grupo Popular con idea de buscar un acuerdo con otros partidos para corregir esas prácticas.

Hernando quiere un acuerdo con los partidos constitucionalistas, el PSOE y Ciudadanos, pero también con las demás formaciones políticas, para regular las tomas de posesión, y no sólo del presidente de la Generalitat, sino de todos los cargos públicos, incluyendo a diputados y senadores.

YA SE VEN DEMASIADAS EXTRAVAGANCIAS

"Como ya estamos viendo demasiadas extravagancias, como ya hemos visto que aquí en el Congreso se inventan fórmulas pintorescas, imaginativas y lamentables, me gustaría que pudiéramos establecer una reglas más precisas para las tomas de posesión", ha explicado.

A su juicio, "ha llegado la hora de establecer normas que precisen más cómo se asume un cargo" porque, más allá del formalismo, es un hecho trascendental sobre "las intenciones reales" de la persona que asume el cargo y debería conllevar el acatamiento de la Constitución. "Quizá debamos estudiar una forma que sea precisa, clara y evidente para convertir este acto de toma de posesión no en algo meramente formal, sino que tenga validez legal y premisas concretas", ha añadido.

En el caso concreto de Quim Torra, Hernando ha reconocido que le parece "un personaje estrafalario" y "extravagante", y no sólo por "comentarios racistas, xenófobos e hispanófobos", sino también por su forma de actuar. "Lo que estamos conociendo no nos gusta --ha sentenciado--. No espero nada bueno de él, sólo que sea capaz de cumplir con la legislación".

El dirigente del PP ha querido dejar claro que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el nuevo presidente catalán ya sabe cuál será su "destino final" si "su camino es volver al pasado": "Ya está advertido", ha apostillado.

ESPERA QUE RIVERA NO BUSQUE MÁS ATAJOS

Y espera que haya unidad en el bloque constitucional. Para el portavoz del PP, Ciudadanos ya ha asumido que la vigente aplicación del 155 caducará con el nombramiento del nuevo Govern y confía en que Rivera "no pretenda, a través de atajos y ocurrencias, romper un acuerdo que ha permitido destruir un Gobierno que pretendía destruir España".

"Estoy muy satisfecho de haber encontrado en PSOE y Ciudadanos el aliento y acuerdo suficiente para seguir combatiendo este fenómeno a través, si fuera necesario, del Senado para reactivar el artículo 155", opina.

Eso sí, ha emplazado a Ciudadanos a ejercer su papel de partido más votado de Cataluña fomentando actuaciones en el Parlament para controlar tanto a TV3 como al nuevo Govern, o impulsando reformas educativas. Y ha terminado reprochando al partido naranja que, en su día, no promoviera un acuerdo con socialistas y En Comú Podem para pactar un presidente del Parlament distinto a Roger Torrent: "Rivera, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron en el Congreso hacer presidente a Patxi López y en cambio en el Parlament no", ha remachado.