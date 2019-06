El PP-A dice que las enmiendas a la totalidad al presupuesto son "a las políticas sociales necesarias" para Andalucía

En rueda de prensa en Málaga, ha asegurado que "el 53 por ciento total del presupuesto de 2019 presentado por el Gobierno del cambio significa apostar por las políticas sociales; una apuesta clara que, más allá de las etiquetas que se ponen otros, demuestra que este es un buen gobierno, sensible a la realidad de nuestra tierra y sacará a esta Andalucía que tanto queremos del furgón de cola en materia de inversión y ejecución".

Carmona ha defendido que es "un presupuesto vital para el desarrollo económico y social de la Comunidad y para garantizar los servicios sociales para todos los andaluces", por lo que ha incidido en que "si hay algún grupo que se opone, es a esto a lo que están votando en contra", destacando la importancia del diálogo que ha ofrecido el Gobierno andaluz.

Así, ha esperado que "no haya un bloqueo y que estas enmiendas a la totalidad no prosperen", porque, ha insistido, se trata de un presupuesto "necesario para los andaluces"; al tiempo que ha subrayado que ese "claro énfasis y apuesta social" supera "cualquier cifra objetiva de cualquier presupuesto anterior de gobiernos socialistas".

"Por eso cuando decimos que es el presupuesto más social de la historia, lo hacemos desde un punto de vista objetivo, con datos claros de lo que significa ese aumento de más de un 5,9 por ciento del presupuesto de 2018", ha manifestado el vicesecretario del PP-A, quien ha insistido en que "nunca se dedicó más dinero a políticas sociales".

Al respecto, ha reiterado que hay "un récord en inversión" en salud, "alcanzando los 10.400 millones de euros, lo que supone casi un ocho por ciento más"; en educación, "con 7.500 millones de euros --un 3,5 por ciento más--"; y en dependencia, igualdad, conciliación y familias, "con más de 2.400 millones, lo que significa un cinco por ciento más".

En este punto, ha asegurado que la dependencia estaba "en un claro peligro en Andalucía", al existir "un colapso tremendo por parte de los anteriores gobiernos andaluces, no reconociendo más de 33.000 dependientes"; mientras que ahora se prevé "un aumento histórico de más de 100 millones de euros, lo que supondría alcanzar los 1.400 millones de euros".

Carmona ha incidido en que "ese colapso se cifraba en personas que estaban esperando una respuesta de la administración autonómica, porque había infradotación de personal, a lo que se está poniendo remedio con la inclusión de partidas importantes; e insuficiencia de medios técnicos e informáticos, a lo que también se ha comprometido la consejería y el Gobierno de Juanma Moreno, para ponerle solución".

Asimismo, ha lamentado que "había 75.132 personas valoradas con grado para acceder a prestaciones que no habían sido notificadas, 35.315 personas con su solicitud grabada y esperando a ser valoradas y un número indeterminado de personas que se desconoce porque no estaban ni grabadas ni registradas en el sistema".

Al respecto, ha recordado que ante esta situación, el Gobierno andaluz "resolvió en los primeros 100 días una aportación extraordinaria de 77 millones de euros para que ese colapso comenzara a reducirse y en este presupuesto de 2019 hay un aumento en esta partida del 7,32 por ciento". También ha aludido a las inversiones y planes previstos en materia de educación y salud.

Además, Carmona ha advertido de la baja ejecución presupuestaria que hizo el anterior Gobierno del PSOE, y ha puesto como ejemplo el canon del agua, donde "sólo se invirtieron 250 millones de los más de 750 millones recaudados", señalando que desde el Gobierno de Juanma Moreno "vamos a lograr una ejecución real". También ha dicho que "se van a restituir los derechos de los empleados públicos recortados por PSOE e IU en 2012".

CETURSA

Por otro lado, respecto a la denuncia de la Fiscalía contra laexconsejera delegada de Cetursa, que también fue consejera andaluza en un Gobierno del PSOE, ha exigido a los socialistas, y sobre todo a la secretaria regional del partido y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, "explicaciones cuanto antes por este nuevo escándalo que ellos conocían y que taparon".

Al respecto, ha asegurado que este asunto "no es nuevo" y que el PP-A "lo viene denunciado una y otra vez en el Parlamento andaluz, pero el PSOE se negó a dar respuesta a un escándalo que ya asomaba la patita".

Así, ha asegurado que desde el PP-A "no se descarta ninguna medida al respecto si no dan las explicaciones oportunas sobre estas graves irregularidades que se han conocido, y no solo en sede parlamentaria sino públicamente y cuanto antes".