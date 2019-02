PP-A afea el "silencio sonrojante" del PSOE-A fruto de un "pacto oculto de no agresión" entre Sánchez y Díaz

En una rueda de prensa este jueves, Martín se ha referido a la "traición" de Sánchez que "copa las portadas de todos los medios de comunicación" por ser la "primera vez que España tiene un presidente que traiciona a los españoles" y que es presidente, según ha subrayado, por una moción de censura que salió adelante con "los votos de los independentistas y filoetarras".

"Ser presidente del Gobierno obliga, y así se jura en el cargo con la Constitución, a responder ante los intereses de todos los españoles, pero estamos asistiendo a una constante traición a todo eso a cambio de mantener unos días, unas semanas, unos meses más en el sillón de la Moncloa", ha criticado el vicesecretario, quien ha añadido que esto es "sonrojante" pero es "aún más sonrojante el silencio del PSOE-A" ante "esta traición a España que también es una traición a Andalucía".

Martín ha indicado que se ha visto a dirigentes territoriales del PSOE pidiendo explicaciones y manifestando "su rechazo" a lo que Sánchez está planteando para resolver el conflicto catalán mientras, por contra, la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, solo "mantiene una respuesta, que es el silencio". "A veces los silencios son auténticas declaraciones", ha dicho, al tiempo que ha añadido que se empieza a "sospechar" que "puede existir un pacto secreto" entre Sánchez y Díaz.

El vicesecretario ha apostillado que ese "pacto oculto de no agresión" podría consistir en que Susana Díaz no se "perfile" ante la "traición" del Gobierno, permitiendo que Pedro Sánchez "se mantenga en la poltrona de la Moncloa", a cambio de no perder su posición como secretaria general de los socialistas andaluces. "Sería terrible, pero empezamos a sospechar que ese silencio obedece a un pacto oculto de no agresión entre Sánchez y Díaz", ha insistido Martín.

Sobre la gestión del conflicto catalán por parte del Ejecutivo central y la decisión de aceptar un relator para las negociaciones, el vicesecretario popular ha aseverado que "el único mediador posible ante el problema de Cataluña se llama 155", refiriéndose al artículo 155 de la Constitución que "ya debería estar aprobado" teniendo en cuenta que el PP ofreció su mayoría en el Senado para aprobarlo.

Por último, Martín ha comentado que la presencia andaluza en la concentración de este domingo en Madrid en contra de Pedro Sánchez será "lo más numerosa posible". De hecho, ha detallado, se está en proceso de poner a disposición de los afiliados y militantes autobuses que les desplacen hasta la capital. "Estaremos todos los posibles en Madrid, porque es una manifestación de interés absoluto", ha concluido.