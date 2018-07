El PP-A pide "integridad" en la segunda fase de primarias y trabajar por la integración "hasta el último minuto"

El portavoz del PP de Andalucía, Elías Bendodo, ha insistido en trabajar "hasta el último minuto" en una lista de integración de cara al congreso de los 'populares' del 20 y 21 de julio donde se elegirá a la persona que lidere el partido a nivel nacional.

En su intervención este sábado en Málaga, junto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, el también presidente del PP malagueño ha reclamado "integridad e integración", que es, ha añadido, "lo que piden la mayoría de afiliados, con independencia de a quién hayan votado en las primarias".

"Tenemos que trabajar en la integración hasta el ultimo minuto, los afiliados, que han hablado claro y alto, han dicho que prefieren que lidere Soraya --Sáenz de Santamaría-- y ella debe liderar ese proceso de integración", ha subrayado a los periodistas.

A su juicio, el actual debe ser un momento de "generosidad, integración, de construir un proyecto entre todos con el objetivo claro de recuperar el Gobierno de España". Según Bendodo, "es bueno una candidatura en torno a la lista más votada".

El portavoz de los 'populares' andaluces ha manifestado que pese a que hay opiniones diferentes está "convencido" de que los 'populares' estarán "a la altura de las circunstancias". En este punto, ha defendido la coherencia que debe tener una formación que reclama que gobierne la lista más votada.

"No conozco a ningún dirigente de nuestro partido en toda España que no haya reclamado que gobierne la lista más votada. Tenemos que ser un partido coherente con lo que pedimos y hacemos y con lo que vamos a pedir en un futuro en las elecciones municipales y autónomicas", ha reiterado. En definitiva, ha incidido, "integridad e integración en torno a la lista mas votada".

Bendodo ha destacado "la ejemplaridad" de los afiliados del PP en esta primera ocasión en la que desarrollan elecciones internas para escoger a su líder nacional: "Estamos haciéndolo de forma ejemplar, apelando siempre a la unidad y desde el punto de vista constructivo".

Al contrario, ha recordado, que el PSOE "con la Policía Nacional resguardando la sede de Ferraz" en las últimas primarias. En el caso del PP, ha sostenido, cada candidato ha trasladado su propuesta, su proyecto "y todos han sido respetuosos con todos y todos con la idea comun de partido más unido y fuerte".

El portavoz de la formación en Andalucía ha hecho hincapié en que el PP andaluz en estas primarias ha salido "claramente reforzado", con un 54 por ciento de los votos emitidos para Soraya Sáenz de Santamaría, la más votada en la primera fase en la región "con mayoría absoluta".

"Es la candidatura que Juanma Moreno ha defendido dentro de la libertad personal de todos los afiliados y eso hace que se refuerce la figura de Juanma y del PP de Andalucía", ha apuntado, al tiempo que ha reivindicado abordar esta segunda parte del proceso interno "con la misma madurez, el mismo compañerismo y el mismo buen hacer de la primera fase".

Bendodo ha realizado estas declaraciones junto al alcalde malagueño, Francisco de la Torre, quien en la votación optó por María Dolores de Cospedal y que este pasado viernes pidió que no se "demonizara" el que pudiera haber dos listas de cara al congreso nacional de este mes.

De la Torre ha reiterado que aún no tiene decidido a quién apoyará, algo que dependerá "del mensaje constructivo" de los candidatos, "de unidad, modernizador, de respuesta a los desafíos y retos de España", etcétera.

Lo que sí ha deseado el alcalde de Málaga, única gran capital de provincia gobernada por el PP, es que este proceso "de ir construyendo una lista de unidad se haga en términos muy sólidos y cohesionados y de unidad auténtica". Si no fuera posible esa integración ha apostado por "la cohesión y la unidad del partido", que ha considerado "esencial".

De la Torre ha manifestado que debe ser, "como es natural", Sáenz de Santamaría quien lidere la negociación, que debe ser "triangular entre las tres primeras". "Hay que ver si hay acuerdo y, si no, que se construya algo de máximo respeto, poniendo el país por encima del partido y el partido por encima de cualquier consideración personal. Si se desarrolla así, el congreso será un éxito", ha apostillado.

Cuestionado por si prefiere una lista de integración o no, De la Torre no descarta "ni una cosa ni otra". "La iniciativa corresponde a la lista más votada y si sale una no hay más opción pero sea un camino u otro, que sea de cohesión. No demonizo ni una ni otra", ha agregado, aclarando que la negociación previa debe tener "no un cierre en falso sino un cierre sólido".