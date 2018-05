PP-A denuncia que las 'tarjetas black' de la Faffe "se usaron para pagar los servicios de un club de alterne"

En rueda de prensa, Mestre ha señalado este aspecto como una de las novedades de esta investigación, en el seno del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, una vez que la Guardia Civil ha llamado a declarar a varios trabajadores de esta fundación y a un empresario de un bar de ocio para adultos.

Mestre ha señalado que la declaración del empresario se centra en el funcionamiento de los pagos de las tarjetas en su establecimiento. "¿Por qué ha sido llamado por la Guardia Civil este empresario a declarar? La respuesta creo que es sencilla y todos nos la imaginamos: las 'tarjetas opacas, black' de la Faffe se usaron para pagar los servicios de un club de alterne. Esta es la desgraciada realidad".

"La Guardia Civil no llama a cualquier empresario a dar explicaciones. Lo hace por algún motivo. La Guardia Civil no va dando tumbos y tendrá indicios. A lo largo de la investigación se irán dando más datos. Quien tiene que dar explicaciones es Susana Díaz y si no fuera así, también lo puede desmentir", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que los trabajadores de la Faffe llamados a declarar han confirmado la existencia de estas tarjetas y, además, en la declaración de un técnico se confirma la existencia de estas tarjetas y su uso para sufragar comidas, alojamientos e incluso para la reparación de vehículos.

"También reconoce que habido algún error en algún pago y se reclamó su devolución", ha subrayado Mestre, quien también ha indicado que una de las testigos reconoce que "la única persona que podía usarla era Fernando Villén, entonces gerente de la Faffe".

"Nos parece todo muy raro", ha advertido Mestre, quien ha destacado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es "presa por su gestión realizada en la Faffe y en su gobierno", al tiempo que ha insistido en que "Díaz está de espaldas e ignorando esto que se está investigando en el juzgado".

La vicesecretaría de Sociedad del Bienestar del PP-A ha recordado que el domingo pasado ya reclamaron a Díaz que remita al juzgado la información que la justicia viene requiriendo desde el año pasado sobre supuestos pagos con "tarjetas black" en la extinta Faffe y "a día de hoy sigue sin entregar la documentación, no aporta información ni transparencia".

Mestre ha insistido en que la presidenta de la Junta debe "colaborar con la justicia" y aclarar "cuántas tarjetas opacas hay en la Junta de Andalucía; quiénes tenían esas tarjetas; y qué gastos se han pagado con ellas". A esto ha sumado que "quizás esto sea solo un dato de unos gastos sufragados indebidamente, pero y ¿si hay más?.

Frente a esto Mestre ha señalado la actitud del PP, que "no tiene más remedio" que alertar de esta situación y "defender a los andaluces", teniendo en cuenta que "con rigor" impulsan las causas de corrupción y fraude en parte del gobierno socialista de Andalucía.

Además, ha apuntado que, en el caso de que la investigación pruebe este extremo, "los que estaríamos sufragando los caprichos del PSOE y altos cargos y la tela de araña para perpetuarse en el poder, serían los andaluces".

"Susana Díaz no puede seguir dándose golpes de pecho cuando tiene tanta información que arrojar para esclarecer esta causa de los juzgados", ha indicado Mestre.