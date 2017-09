PP-A pide "coherencia" a Susana Díaz y no entendería que el PSOE-A votara en contra de la PNL de Cs

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas en los pasillos del Parlamento, la vicesecretaria general de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, antes de mantener una reunión con representantes de la Plataforma de Atención Temprana.

La dirigente 'popular' ha pedido "coherencia" al PSOE-A y a Susana Díaz y ha asegurado que desde su formación no entenderían un posicionamiento en relación a la citada iniciativa "que no fuera apoyarla". No obstante, según ha precisado, está en el seno de este partido y en Susana Díaz decidir "si la apoyan o no".

Preguntada por el hecho de que la Ejecutiva Federal del PSOE que lidera Pedro Sánchez haya pedido a todas las federaciones en una circular interna que se abstengan de respaldar las iniciativas que presenten otros partidos en las instituciones sobre la situación en Cataluña sin contar con la autorización previa de la dirección del PSOE, ha respondido que Pedro Sánchez "sabrá a qué está jugando y en qué bando se posiciona".

De otro lado, y en relación al viaje institucional que Susana Díaz realiza entre este martes y miércoles a Portugal, en el que tiene previsto reunirse con el primer ministro del país, António Costa, entre otros actos, Mestre ha dicho que es una decisión de Díaz "marcar su agenda, y cada uno en su agenda marca las prioridades que tenga a bien para su proyecto para Andalucía".

No obstante, según ha destacado la dirigente del PP-A, "la actualidad en estos momentos está como está y requiere de un esfuerzo y un sacrificio determinante para poder llevar adelante los asuntos que competen a Andalucía y, en estos momentos, a nuestro estado".