PP-A pide a Susana Díaz que "monte el lío en Madrid y no en Andalucía" con la financiación autonómica

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por la portavoz adjunta del grupo Marifrán Carazo, Crespo ha instado también a la jefa del Ejecutivo andaluz a buscar un acuerdo con las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y le ha recordado que el nuevo modelo de financiación se aprobará en el Congreso de los Diputados.

"El Parlamento (andaluz) podrá elaborar un dictamen y fijar una posición, pero la aprobación será en el Congreso y el PP no cuenta con los votos suficientes para sacarlo adelante en solitario", ha destacado la portavoz del PP-A, quien se ha preguntado si Susana Díaz arremete contra el Gobierno de Rajoy "porque no quiere enfrentarse a su partido y a Pedro Sánchez, quien a lo mejor no le sirve como interlocutor".

"Susana Díaz tiene que buscar una posición común del PSOE y no montar el lío en Andalucía. Es de cajón", ha advertido la dirigente del PP-A, quien ha subrayado que un acuerdo entre el PP-A y el PSOE-A en esta materia es "fácil" de alcanzar.

En esta línea, ha insistido en que el PP-A está a favor de la aprobación de un nuevo modelo de financiación porque el actual, "aprobado por Zapatero y ERC, y con el voto en contra del PP", no es beneficioso para Andalucía.