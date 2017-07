PP-A recalca que Nieto "niega" amaño de facturas y señala que las cuentas del partido están fiscalizadas

Moreno se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas en Antequera (Málaga), al ser cuestionado por las informaciones según las cuales en el marco del caso Púnica han aparecido unos correos electrónicos, con el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, como remitente, que vinculan al PP de Córdoba con un supuesto amaño de facturas electorales en 2008, cuando Nieto era presidente provincial del PP cordobés.

Así, el presidente del PP-A se ha remitido a la comunicación que ha hecho el PP de Córdoba, "en la que ha dicho que sus cuentas han sido fiscalizadas y por tanto controladas por el Tribunal de Cuentas y rechaza esa información que se ha publicado", incidiendo en que esa información, "según el propio partido, no coincide con la realidad".

"El comunicado del PP de Córdoba es al que yo me remito, la información de la que yo dispongo, el PP de Córdoba ha sido absolutamente meridiano y claro diciendo que esa información no es correcta y no se ajusta a la realidad", ha reiterado el líder del PP-A.

Respecto a la intención del PP de Córdoba de iniciar "acciones legales" contra quien desprestigie al PP, Moreno ha asegurado que el partido "está en su derecho de tramitar cuantas iniciativas consideren oportunas". "Como cualquier ciudadano, entidad o colectivo hay derecho legítimo a impulsar iniciativas legales o judiciales cuando considere que su honor o intereses han sido lesionados", ha dicho.