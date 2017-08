El PP-A pide a NNGG que sean "más activos" en toda Andalucía y recuerda que el cambio no se logra "con pasividad"

"Tenéis que seguir siendo nuestro revulsivo, manteniendo vuestra rebeldía. O tiráis del carro con nosotros o decidís seguir con el PSOE --gobernando-- en Andalucía", ha expresado la dirigente 'popular', quien ha mantenido un encuentro con los más jóvenes de su partido en Málaga capital, junto al presidente del PP malagueño, Elías Bendodo.

A su juicio, NNGG está vinculada al PP pero tiene "voz propia e independiente y viva en todas las provincias". "Nosotros podemos empujar mucho pero el cambio tiene que venir de la gente joven", ha sostenido durante su intervención. Es más, ha asegurado que en el PP "no podemos ni queremos caminar sin vosotros".

"El PP es el partido que aspira a representar a toda la sociedad, a todas las edades, y los jóvenes son un pilar fundamental. En el momento en que el partido empiece a caminar sin tener en cuenta las necesidades, percepción, ilusión, empuje y rebeldía de los jóvenes nos estaremos equivocando", ha dicho López, quien ha instado a NNGG a poner sus necesidades "encima de la mesa".

Les ha recordado que los 'populares' están "preparados" para gobernar en Andalucía: "no queremos ir hacia delante sin los jóvenes, es un craso error y tenéis que tener voz propia".

Así, tras recordar que en sus 40 años no conoce otro partido diferente al PSOE que haya gobernado en Andalucía, Dolores López ha destacado "la capacidad de gestionar" del PP: "tenemos aciertos y errores, como todos; pero hemos demostrado que somos un partido que da estabilidad y seguridad".

Sí ha incidido en que los jóvenes "no son ilusos" en referencia, ha dicho, a otras formaciones "que les escriben cartas a los Reyes Magos". "A todos nos iba a dar una vivienda y un sueldo sin trabajar. No los tomes por tontos. Me parece una falta de respeto", ha rechazado la dirigente del PP andaluz, quien ha recordado también que el Gobierno en estos años ha transferido 68 millones de euros para alquiler de viviendas a la Junta de Andalucía "y ha dejado de ejecutar 40 millones".

Por todo ello, ha conminado a los jóvenes 'populares' a ser "más activos y reivindicativos". "Hemos vivido momentos complicados para todos los españoles y donde está vuestra voz, queremos oírla fuerte", ha dicho, incidiendo en que necesita "ver más a NNGG": "para ser más reivindicativo uno tiene que empezar por sí mismo. Hay que dar lecciones con nuestro propio ejemplo".

A partir del próximo congreso de NNGG, con el malagueño Enrique Flores como candidato, "os deseo lo mejor y os quiero ver activos". "En agosto también tienen problemas, el desempleo, problemas de educación, deportivos, de sanidad...y aquí estamos nosotros", ha finalizado.