PP-A y Cs registran juntos la reforma del Estatuto de Andalucía para eliminar aforamientos pero discrepan en los plazos

Así, mientras que el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, considera que la eliminación de los aforamientos podría ser una realidad en Andalucía "antes de que llegue el verano", su homólogo en el PP-A, José Antonio Nieto, cree que "no va a ser tan fácil" como ha trasladado el dirigente de Cs, sino que augura que una tramitación "compleja y difícil".

Ambos dirigentes han comparecido de forma separada ante los medios, tras firmar previamente la proposición de ley acordada entre ambas formaciones. Se trata de una iniciativa recogida en el acuerdo de gobierno entre PP-A y Cs para la presente legislatura, a petición de la formación 'naranja', tal y como han destacado ambos portavoces.

Romero ha explicado que se va a solicitar en la próxima reunión de la Mesa del Parlamento que dicha proposición de ley se tramite por lectura única para agilizar los plazos y que sea remitida cuanto antes al Congreso de los Diputados, que tendría que posicionarse al respecto. Según el portavoz de Cs, si el Congreso se encuentra disuelto en esos momentos por las elecciones generales, podría pronunciarse la Diputación Permanente.

Nieto ha mostrado sus "dudas" acerca de que la Diputación Permanente pueda posicionarse ante un asunto de este calado. "No tengo claro que sea la solución, pero tampoco tengo los datos técnicos suficientes para manifestarme de manera rotunda", ha afirmado el 'popular', quien también ha indicado que la supresión de los aforamientos "no es un prioridad" para su partido, pero que sí lo es el cumplimiento de todo lo que firma y por ello hablará con el resto de grupos para hacer posible esta medida.

El dirigente de Cs, que ha justificado las prisas de su formación para llevar a cabo esta reforma estatutaria en que "se trata de un privilegio del siglo XX y que ya llevamos 19 años de retraso en eliminarlo", ha dicho que "lo mismo hay que esperar más allá de verano, pero si hay voluntad política lo podemos hacer antes". "Si nos encontramos con intereses de partidos, serán las formaciones las que tendrán que explicárselo a los ciudadanos", ha añadido.

NO HAN NEGOCIADO LA PROPUESTA CON EL RESTO DE GRUPOS

Ambos dirigentes han explicado que no han negociado con el resto de formaciones el contenido de la proposición de ley, aunque sí esperan que puedan sumarse a la misma. "Todos debemos ir en el mismo barco", ha explicado Romero, quien espera y desea que PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox apoyen una iniciativa "destinada a que los políticos no tengan privilegios sobre el resto de andaluces".

Según se recoge en la proposición de ley, la reforma estatutaria que pretenden llevar a cabo PP-A y Cs supondrá la supresión del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 101, del apartado 5 del artículo 118, del artículo 122 y del apartado 1º del artículo 142. Se trata única y exclusivamente de una reforma para la supresión de los aforamientos, dado que ambos portavoces han dejado claro que no están dispuestos a incluir otros asuntos.

"Si defendemos la vigencia de la Constitución con 40 años, imagínense de un Estatuto de Autonomía reformado hace pocos años", ha sostenido José Antonio Nieto, quien ha explicado que una de las cuestiones que su partido quiso dejar clara durante la negociación con Cs del pacto de gobierno y la inclusión de este punto era relativa a que la reforma estatutaria se limitara a esta cuestión.

Sergio Romero, que destacado el "primer paso" que se está dando para la supresión de los aforamientos en Andalucía, ha garantizado que si partido alcanza el Gobierno tras el 28A también habrá una supresión de los aforamientos a nivel nacional; cuestión que Nieto no ha garantizado porque, según ha dicho, no le corresponde, aunque sí ha insistido en que no se trata de una cuestión "prioritaria" para su partido, que se centra en la creación de empleo y el mantenimiento de los servicios básicos como la educación o la sanidad.

Tanto Nieto como Romero han criticado que el PSOE-A no cumpliera durante la pasada legislatura el compromiso rubricado en el acuerdo de investidura firmado en junio de 2015 entre PSOE-A y Cs de eliminar los aforamientos en Andalucía. "Los socialistas no encontraron un momento para impulsarlo en más de tres años y medio y desde el PP-A iniciamos los trámites en 50 días desde la puesta en marcha del nuevo Gobierno, cuando nos comprometimos a hacerlo en los 100 primeros días", ha manifestado Nieto.