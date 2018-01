RATO VE "POSIBLE" QUE CIUDADANOS DÉ EL 'SORPASSO' AL PP EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Google Plus

El exvicepresidente del Gobierno y exdirigente del PP Rodrigo Rato afirmó este miércoles que es perfectamente posible, puesto que "lo vemos todos", que Ciudadanos dé el 'sorpasso' al partido de Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales y advirtió de que "es un riesgo que percibe aparentemente la propia dirección" del partido.



En una entrevista a la Cadena Cope recogida por Servimedia, Rato no quiso hacer valoraciones políticas sobre la que durante tres décadas fue su formación pero se mostró claro sobre la posibilidad de que Ciudadanos adelante al Partido Popular en próximas convocatorias electorales, como acaba de suceder en Cataluña en los comicios del 21-D.

"Es un riesgo que lo percibe aparentemente la propia dirección del PP. Ya ha habido síntomas: las europeas, las municipales, la segunda vuelta de las generales...", dijo quien en 2003 parecía el favorito para suceder en el Partido Popular a José María Aznar, quien finalmente escogió a Mariano Rajoy.

Rato adujo que en España existe "un fenómeno en el centro derecha" de movimiento de votos entre dos partidos y las últimas elecciones muestran un auge de Ciudadanos en detrimento del PP. Apuntó que este trasvase entre formaciones de derechas ya "lo hemos visto en Francia" con el auge de Emanuele Macron, que en pocos meses consiguió desbancar a los republicanos de Nicolás Sarkozy y llegar a la Presidencia de la República.

Indicó que "en el centro izquierda puede ser mayor" esa tendencia, a la vista de la escasa diferencia en votos y escaños entre PSOE y Unidos Podemos en las dos últimas elecciones generales.

Además, Rato lanzó una crítica velada a la estrategia política de Mariano Rajoy al frente del PP y del Gobierno al afirmar que "la teoría de que me van a votar porque es inevitable funciona un ratito", porque "la gente no quiere partido burócraticos y aburridos".



