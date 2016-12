LA NUEVA PORTAVOZ DE PODEMOS EN LA ASAMBLEA DE MADRID DICE QUE “NO BASTA CON QUE PABLO IGLESIAS PIDA PERDÓN”

La nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, considera que “no basta con que Pablo Iglesias pida perdón” sobre las disputas dentro del partido, sino que es necesario evitar la "destrucción" del mismo poniendo fin a "la espiral de torpeza" en la que entiende que está inmerso.

En una entrevista concedida a Servimedia, Ruiz-Huerta se refería así al vídeo difundido este miércoles por Iglesias, en el que éste lamentaba los enfrentamientos dentro del partido. Según la nueva portavoz en la Asamblea madrileña, este vídeo “está muy bien y es un primer avance en cambiar esta lógica, pero hay que hace más cosas”.

Por este motivo, la nueva portavoz, que está cercana al sector anticapitalista de Podemos, llamó a abandonar las disputas dentro de su fuerza política, así como "tratarnos con más respeto y, sobre todo, aprender a dialogar más entre nosotros”.

Ruiz-Huerta calificó de “erróneo” este clima de enfrentamiento en la formación morada y dijo que el vídeo de Iglesias "es solo una piedra en el camino y no me parece que sea suficiente para cambiar una lógica de funcionamiento que es claramente equivocada y, además, está haciendo daño a nuestra organización”.

"ES EQUIVOCADO INSULTAR"

“Lo critico sin ningún tipo de complejo”, reiteró Ruiz-Huerta respecto a las disputadas internas, al tiempo que aseguró que “nunca" ha participado en estas rivalidades. "Yo suelo tener las discusiones en los lugares adecuados para ello: los parlamentos, los círculos o las plazas”, afirmó.

Manifestó que “no me gusta insultar por las redes sociales ni me gusta que lo hagan mis compañeros, me parece que es equivocado, y lo que hay que poner son las medidas para que esto termine de una vez”.

Se mostró partidarias de que las cosas se resuelvan y explicó que “si Podemos no funciona como tiene que funcionar, en este país vamos a tener un problema muy grande durante muchísimos años”.

“Podemos es la esperanza a las políticas de austeridad y recortadoras de derechos”, manifestó la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, quien consideró que “tenemos una responsabilidad enorme, por lo que tenemos que empezar a madurar ya y a tratar con madurez las diferencias”.

Por otro lado, preguntada por la posibilidad de que Íñigo Errejón presente su candidatura a la Secretaría General de Podemos en la asamblea de enero próximo, afirmó que no sabe si lo hará y que no se considera "quién" para decir a este compañero si debe o no optar al liderazgo del partido.

"LOS CARGOS NO SON EN PROPIEDAD"

En todo cado, dijo que espera que el equipo que lidera Errejón "ponga sobre la mesa un montón de propuestas políticas, que supongo serán diferentes de las de Pablo Iglesias”.

Añadió que espera que las distintas familias hagan lo mismo, también los anticapitalistas. Al mismo tiempo, pidió que “haya un debate de ideas y luego que decida lo que quiere hacer con su vida, si se quiere o no presentar”.

Tambén se refirió a que “todos tenemos que empezar a asumir con más naturalidad que los cargos no son propiedad de uno y que es muy sano y bueno que haya un debate intenso dentro de Podemos sobre manera de organizarnos y sobre ideas políticas”.

Dijo que una vez que ese proceso finaliza, “hay que asumir con naturalidad el lugar en que a cada uno dejan los inscritos, que son los que mandan en Podemos”.

