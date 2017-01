LÓPEZ, CONTRA LA POLÍTICA DE ACUERDOS: “EL PSOE NO PUEDE SER EL MODERADOR DE LAS POLÍTICAS DEL PP”

- Le dice a Madina que ninguna de las medidas del acuerdo con C’s "desvirtuaba el programa socialista". El primer aspirante a candidato en las primarias a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, cargó este jueves contra la política de acuerdos y aseguró que el partido “no puede ser el moderador de las políticas del Partido Popular”.

López, en una entrevista en Radio Euskadi recogida por Servimedia, señaló que “la cuestión no es si acordamos con el PP sino para qué” y, aunque no le parecen mal esos pactos, sostuvo que esa no puede ser la línea del PSOE. “No creo que la línea del PSOE sea la de los acuerdos con el PP, sino la de la alternativa al gobierno de la derecha”.

En este sentido, recordó que ha dado el salto de optar a liderar el partido por dos objetivos: unirlo y recuperar un proyecto de “izquierda exigente, no que pone parches a la derecha”.

Aunque defendió que es “bueno” lo pactado en esta legislatura con el PP (salario mínimo interprofesional, cláusulas suelo, Lomce…) señaló que era “mejor un acuerdo para conseguir que hubiera un gobierno socialista”.

De esta manera respondió cuando se le preguntó por la afirmación del diputado Eduardo Madina, quien dijo que “los pactos de ahora son más de izquierda que el firmado con Rivera”, en alusión al pacto entre Pedro Sánchez y el líder de Ciudadanos para lograr un gobierno del candidato socialista.

Para López, antes muy próximo a Sánchez, de las “más de las 200 medidas del acuerdo con C’s, ninguna de ellas desvirtuaba el programa socialista. Pero el objetivo fundamental es conseguir un partido que gobierno y no ser el apoyo o el moderador de las políticas del PP”, apostilló.

En esta línea avanzó que el PSOE “nunca puede permitir unos Presupuestos Generales del Estado que contengan más recortes”, por lo que no debe apoyar las cuentas públicas que presente el Ejecutivo según los datos que se han avanzado.

El expresidente del Congreso y del Gobierno vasco sostuvo que el “gran problema” de la socialdemocracia en España y en Europa es que “se ha ido debilitando” porque la gente ha entendido que “esa alternativa que tenía que ser a la derecha, a veces es sólo parches”.

Ello le llevó a decir que en Europa hay que recuperar el proyecto socialdemócrata, ser “valiente y tener una alternativa clara”, porque se ha “desdibujado” debido a que la ciudadanía ha visto que “sus políticas, en lugar de ser alternativa, eran acompañadoras de una ideología que no compartimos”.

Sobre Susana Díaz y Pedro Sánchez como posibles candidatos también a la Secretaría General del PSOE se limitó a decir que tendrán que exponer sus proyectos y que la militancia será la que elija.

López afirmó que este capítulo del “enfrentamiento interno” hay que “cerrarlo ya” y, tras el Congreso, “integrar a las diferentes opiniones en un proyecto común”.

“Ahora es el tiempo de elegir un secretario general para poner en marcha el espacio en el que cerremos filas en torno a ese proyecto de izquierdas”.

Por último, López comentó que es normal que una Ejecutiva, antes de un Congreso, encargue a alguien un texto base, en referencia a las ponencias política y económica que coordinarán Eduardo Madina y José Carlos Díez. Si bien, adelantó que las “declaraciones” que ha ido escuchando le han sorprendido” porque “no me parecen que sean del PSOE que yo defiendo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso