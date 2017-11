LOS POLICÍAS DARÁN PLANTÓN AL CONGRESO PARA QUE PRESIONE A ZOIDO SOBRE LA EQUIPARACIÓN SALARIAL

Google Plus

Los principales sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP, SPP y ASP) darán plantón a la Comisión de Interior del Congreso para que los diputados presionen al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre la demanda de estos agentes de cobrar tanto como los Mossos d’Esquadra y la Ertzainzta.

Los sindicatos han comunicado su decisión mediante una carta remitida al presidente de esta comisión de la Cámara Baja, Rafael Merino, al que informan de que no acudirán a la sesión del 7 de noviembre a la que han sido citados.

Según se explica en la misiva, dada a conocer este jueves por las organizaciones remitentes, su rechazo a ir al Congreso se debe a la “ausencia de respuesta” de Zoido a la carta que le enviaron el pasado 17 de octubre preguntando por la cuestión salarial. Los agentes piden a los diputados que reclamen a Zoido una contestación a la demanda que le hicieron.

“MÁXIMA PRIORIDAD”

En la comunicación del 17 de octubre, los sindicatos reclamaban al titular de Interior una “respuesta” a las “peticiones de equiparación salarial” que le vienen haciendo hace tiempo y que le plantearon en persona en la reunión que mantuvieron el pasado 19 de septiembre.

“Una vez esperado un tiempo prudencial”, se dice en la carta mandada a los diputados, “para ser citados (por Zoido) y comenzar la negociación de una materia de máxima prioridad para todos los policías nacionales, creemos que no debemos comparecer en sede parlamentaria hasta que se nos cite y podamos iniciar la negociación correspondiente”.

Los sindicatos piden que esta misiva enviada al presidente de la Comisión de Interior se traslade a todos los diputados de este órgano, “con el objetivo de que puedan reclamar del ministro de Interior una respuesta a nuestra petición de reunión”.

