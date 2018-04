LA POLICÍA DETIENE EN ALICANTE A LOS 11 MIEMBROS DE UNA BANDA QUE ATRABACA A PUNTA DE PISTOLA

Google Plus

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a los 11 integrantes, nueve hombres y dos mujeres, de una organización criminal especializada en cometer atracos con armas de fuego, lo que ha permitido esclarecer ocho delitos cometidos en distintos puntos de esta provincia y la de Murcia.



Según detalló la Policía, el grupo estaba liderado por un peligroso individuo sobre el que pesaban tres órdenes de ingreso en prisión, dos de ellas por atracos con armas de fuego y la otra por fugarse de la cárcel, y para cuya detención fue necesaria la intervención de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES).

La investigación comenzó hace seis meses, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal asentada en la provincia de Alicante especializada en cometer atracos con armas de fuego, que funcionaba de forma muy jerárquica y que tomaba altas medidas de seguridad cada vez que se trasladaba. Sus potenciales objetivos eran entidades bancarias, establecimientos o empresarios.

Al ser distintos los miembros que alquilaban los vehículos de quienes vigilaban a sus víctimas o efectuaban los atracos, no había datos de éstos últimos en ninguna base de datos.

Tras meses de investigación, los agentes identificaron a los 11 miembros de la banda y los domicilios donde planificaban los asaltos, por lo que establecieron un dispositivo para localizarlos y detenerlos, apoyados por los GOES, en las localidades de Benidorm, Elda y Alicante.

Además se practicaron cuatro registros domiciliarios donde los agentes intervinieron tres pistolas, una real y dos simuladas, un rifle y gan cantidad de munición de diferentes calibres.

Igualmente los agentes intervinieron una pistola eléctrica, una katana, un machete y una navaja automática, pasamontañas y caretas, grilletes, prismáticos, guantes, bridas, 7.000 euros en efectivo, tres coches y una motocicleta de gran cilindrada que había sido robada y tenía la matrícula falsificada, y que utilizaban para huir tras los atracos.

Con esta operación se han esclarecido cuatro atracos con armas de fuego cometidos en las localidades de Alicante, Pinoso y Elche (Alicante). Además se les atribuyen tres robos con fuerza en Jumilla y Fortuna (Murcia). De los 11 detenidos, dos mujeres y nueve varones de distintas nacionalidades, cuatro han sido ingresados en prisión.



