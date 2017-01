GIRAUTA ANUNCIA UNA ENMIENDA AL POLÉMICO ARTÍCULO DISCIPLINARIO SOBRE EXPRESIÓN DE DISCREPANCIAS GRAVES

Google Plus

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, anunció este lunes que habrá al menos una enmienda que se debatirá en la Asamblea General para modificar lo que recientemente aprobó el Consejo para modificar los Estatutos y el código disciplinario y que contempla la expulsión en caso de expresión pública de "discrepancia grave".

En une entrevista en RNE recogida por Servimedia, Girauta aseguró que para la crítica interna "siempre hay espacio", si bien se mostró convencido de que en la Asamblea General la discusión será "tranquila, serena y en profundidad".

Preguntado por esa polémica redacción del código disciplinario, explicó que la intención siempre fue evitar la entrada o la permanencia en Ciudadanos de "grupos organizados" de personas que no buscan trabajar por los intereses generales sino "utilizar las siglas" de un partido en beneficio propio.

Reconoció que el contenido de ese artículo es "desafortunado" si se aplica a quienes no tienen "antecedentes" en ese sentido ni "están a la vista" pruebas de que esa sea su intención última, y anunció por ello una enmienda para que la redacción se refiera al objetivo, a "grupos organizados".

Girauta subrayó que el objetivo de esa Asamblea es adecuar el cuerpo y la estructura de Ciudadanos a una formación que ahora es de ámbito nacional y está presente en casi todas las instituciones, y actulizar también su ideario.

Esa actualización, explicó, se hará sobre la base de la "enorme" identificación de Ciudadanos con las tesis del Grupo Liberal Demócrata del Parlamento Europeo, en el que está inscrito "por convicción y vocación" para conjugar un "acento muy liberal" en las premisas sobre generación de riqueza y "muy social" en cuanto al mantenimiento del estado del bienestar.

En ese estado de cosas, Girauta cree que la socialdemocracia "no pintaba ya nada" en su ideario porque "pertenece a una tradición diferente" y porque en España esa ideología ya está representada por el PSOE.

