ERC Y PODEMOS PIDEN A DASTIS RESPONSABILIDADES POR EL USO DE LA EMBAJADA EN ECUADOR EN SUS VACACIONES

ERC y Unidos Podemos reclamaron este lunes al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que asuma responsabilidades y diga si piensa resarcir al erario público los gastos generados por el uso que dio a los servicios y recursos de la Embajada de España en Ecuador durante sus vacaciones en ese país.

El jefe de la diplomacia española compareció esta tarde en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para defender que tanto sus vacaciones como las de su familia las paga con su “peculio particular” y definir las noticias sobre las mismas como “erróneas” e “incompletas” porque “desconocen hechos o datos”.

Tras escuchar sus explicaciones, el diputado de ERC Gabriel le reclamó directamente su dimisión por haber hecho una “clara utilización de recursos públicos para fines privados”, algo que va “en contra de las leyes que regulan el buen ejercicio de altos cargos de la Administración del Estado”.

Para el parlamentario de ERC, “la utilización” por parte del ministro y de su familia de recursos públicos para “su disfrute” y el de su familia es una “sinvergonzonería” que merece abandonar la vida política. “Dimita, por favor”.

“Desde ERC somos benévolos y no le pedimos que vaya a un ‘bungalow’, como muchos de nosotros, pero que no haga que le paguemos sus vacaciones en una embajada”, espetó.

Por parte de Unidos Podemos, Txema Guijarro pidió más explicaciones sobre “la naturaleza” de un viaje “de placer” en el que el ministro tuvo varias reuniones, así como más detalles sobre la relación de “amistad” con el embajador, alegando que “la cuestión ética y estética” de este viaje no está resuelta.

“Querría pedirle que nos especificara si va a asumir usted algún tipo de responsabilidad por lo que ha ocurrido, qué tipo de responsabidades y si ha pensado usted resarcir los gastos que el erario público ha sufrido tras este viaje”, expuso Guijarro.

En su turno, el parlamentario del PSOE José Miguel Camacho reflexionó que “los grupos tenemos que mirarnos hacia dentro y si no estamos de acuerdo con la utilización que se está haciendo de las diferentes embajadas y de las casas donde viven, establezcamos que está terminantemente prohibido que en las sedes donde vivan pueda alojarse cualquier persona”.

Para el socialista, “esa es la cuestión de todo” y si el jefe de la diplomacia española estuvo en Ecuador como tal o simplemente como Alfonso Dastis. En cualqueir caso, se mostró sorprendido de que el ministro en sus vacaciones tuviese una agenda “tremenda”.

Por ello, Camacho demandó al titular del Ministerio de Asuntos Exteriores que dé nuevas explicaciones “de manera clara y veraz”, en vez de “intentar justificar algo cuando tenemos la sensación de que nos han pillado en algo extraño”.

En cambio, Aitor Esteban (PNV) y Fernando Maura (Ciudadanos) se dieron por satisfechos con las explicaciones que ofreció el ministro en su intervención –de apenas seis minutos–, al considerar que fueron “suficientes”.

Finalmente, el portavoz del PP, Rubén Moreno, criticó la actitud del PSOE, “chocante” y “escandolosa” al pedir más detalles cuando el ministro “ha dado plena explicación” sobre este asunto.

También cargó duramente contra Rufián, al que le preguntó si “se considera un sinvergüenza por invitar a amigos o familiares de amigos a su casa cuando está en Madrid”. “Porque tan público es el complemento que tiene usted para estar aquí como el de la residencia de una embajada”, le avisó.

