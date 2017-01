UNIDOS PODEMOS RESPALDARÁ LA ILP DE RENTA MÍNIMA PESE A RECLAMAR UNA CUANTÍA MAYOR

Google Plus

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea respaldará la toma en consideración de la ILP sobre renta mínima impulsada por los sindicatos con el acuerdo del PSOE, aunque reclama una cuantía mayor a los 426 euros y otras medidas adicionales.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz del Grupo, Íñigo Errejón, celebró que otros partidos ya no consideren "enloquecida y populista" una medida que pedían ellos y se alegró que sea debatida no solo como elemento de "justicia social" sino como herramienta para estimular la demanda y, por tanto, la economía.

Considera que la medida es "perfectamente realizable" y, de hecho, avanzó que en el trámite de enmiendas pedirán una mayor cuantía. Además, defienden otras medidas como un "complemento salarial progresivo" capaz de empujar al alza los salarios.

Aunque esa medida "en el nombre se parece" a la propuesta por Ciudadanos, precisó que en la filosofía y en la concepción son "completamente distintas" porque el partido de Albert Rivera pretende "subvencionar la precariedad" y que las arcas públicas suplan lo que el empresario no paga y además "de forma indiscriminada".

