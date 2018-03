JUAN CARLOS QUER: “ESPERO DEL PSOE Y PODEMOS UNA REFLEXIÓN SERENA PORQUE VA A COSTAR MUCHO QUE SUS BASES ENTIENDAN QUE SE DEROGUE EN CALIENTE”

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, esperó este lunes una “reflexión serena” del PSOE, Unidos Podemos y el PNV “porque va a costar mucho que sus bases entiendan que se derogue en caliente” la figura de la prisión permanente revisable.



El padre de Diana Quer realizó esta declaración tras reunirse en el Congreso de los Diputados durante algo más de una hora con la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, y tres representantes más del partido -no asistió Pablo Iglesias- en las dependencias de la formación morada en la Cámara.

Quer es, junto a Juan José Cortés y Antonio del Castillo, uno de los impulsores de una plataforma que ha recogido más de tres millones de firmas en Change.org para pedir que se mantenga esta figura en el Código Penal frente a la pretensión de varios partidos de derogarla. Esta iniciativa cuenta ya con más de tres millones de apoyos que, según defendió Juan Carlos Quer, no tienen “adscripción ideológica alguna”.

El padre de Diana Quer reclamó en varias ocasiones que “no se derogue en caliente”. “Solicitar a los partidos una reflexión profunda en evitación de tantas violaciones por parte de delincuentes que reiteran su actitud delictiva y, desde ahí, entender que solamente la prisión permanente revisable responde en este momento a esa necesidad de amparar la protección de nuestros jóvenes y de los niños”, subrayó Juan Carlos Quer.

Asimismo, expuso que espera del PSOE, Unidos Podemos y del PNV “una reflexión serena porque va a costar mucho que sus bases entiendan que se derogue en caliente” esta figura penal. Unidos Podemos trasladó a Quer su defensa de la derogación de la prisión permanente revisable y el PSOE mantuvo hoy su rechazo pese a que, en palabras de Adriana Lastra, dijo entender el “dolor y la rabia” que hay en la sociedad española tras la muerte del niño Gabriel Cruz en Almería.

Quer dijo, además, en una conversación informal con periodistas, que ha pedido a PSOE y Podemos que realicen una consulta a sus bases para saber si también apoyan la derogación de la prisión permanente revisable, tal y como defienden sendas formaciones.

“No queremos que se legisle en caliente. Solicitamos que no se derogue en caliente. Existe un recurso ante el Tribunal Constitucional y parecería de sentido común que todo el mundo esperase a la resolución del tribunal”, sostuvo. “Quien ha formulado un recurso debe, al menos, esperar a que exista una respuesta”, agregó refiriéndose al PSOE.

Sobre su reunión de esta tarde con Podemos, se limitó a decir que “no obtuvo respuesta” de este partido a la pregunta de si “existe alguna decisión o propuesta inmediata que evite poner nuevos cadáveres encima de la mesa”.

También mostró su discreción al ser preguntado por la muerte del niño Gabriel Cruz y si en este caso se debería aplicar la prisión permanente revisable. “En este momento no corresponde. Dejemos el dolor de las familias”, dijo Quer.



