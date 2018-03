PODEMOS PRESERVARÁ EN LAS ELECCIONES DE 2019 LAS MARCAS MUNICIPALES QUE HAN FUNCIONADO

Google Plus

Podemos consultará la próxima semana a sus bases si consideran que el nombre del partido debe figurar en las papeletas de las citas electorales de 2019, aunque su secretario general, Pablo Iglesias, ha subrayado en los últimos días que continuarán adelante las marcas que han funcionado, como es el caso de Ahora Madrid.



El partido morado analiza a un año vista cómo está el mapa municipal de cara a los comicios del próximo año, después de que en 2015 decidiera no presentarse bajo el paraguas de su denominación a las elecciones municipales.

Celebrará una consulta esta semana -del miércoles 21 al domingo 25 de marzo- para preguntar a sus bases si consideran que la marca ‘Podemos’ debería figurar en la papeleta, si bien el líder del partido ha matizado en las últimas horas que sí se respetarán algunos nombres municipales que han “funcionado” hasta ahora, como Ahora Madrid, Marea Atlántica y Barcelona En Comú.

Los inscritos se enfrentarán a partir del miércoles a una pregunta con la que tendrán que decidir la potencia de la palabra ‘Podemos’ en las elecciones autonómicas y municipales de 2019; una decisión que, sin embargo, contará con una respuesta: la de Izquierda Unida, cuyo coordinador federal, Alberto Garzón, también ha anunciado que consultará a sus bases para decidir si quieren que el nombre de ‘IU’ figure en las denominaciones electorales de la confluencia.

Todavía está en el aire el matrimonio electoral entre Podemos e Izquierda Unida, cuando el último reclama una mayor visibilidad en el seno de Unidos Podemos, marca con la que bautizaron el tándem para las elecciones generales del 26 de junio de 2016.

En el partido morado afrontan la consulta a su militancia cuando existen aún muchas dudas sobre las parejas electorales con las que concurrirán el año que viene. Es el caso de los valencianos de Compromís, que consideran que la confluencia ‘A la valenciana’ no les ha reportado más votos y los de Iglesias no cuentan con una marca potente en la Comunidad Valenciana.

El resultado de la consulta de Podemos se conocerá el domingo 25 de marzo, antes de la Semana Santa, y servirá para que el partido lance su precampaña. Todos los esfuerzos se volcarán en el evento ‘En Marcha 2019’ (7 de abril), que la formación celebrará en la Universidad Complutense de Madrid y que contará con distintas comisiones de trabajo en las que estarán presentes los principales dirigentes de Podemos.

Por ejemplo, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se hará cargo de una ponencia en la que se debatirán las “claves organizativas para ganar un país”; la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, lo hará en otra reivindicando la “construcción de movimiento popular”, e Íñigo Errejón, secretario de Análisis Estratégico de Podemos, estará al frente del debate sobre cómo “reforzar y profundizar el cambio en nuestro país”.

Precisamente a falta de que Errejón oficialice su candidatura para la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se verá si la candidatura del exportavoz escoge para la comunidad madrileña la marca ‘Podemos’, o bien opta por buscar un nombre similar al de su tándem de Ahora Madrid.



