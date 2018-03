PODEMOS PIDE QUE NO SE HAGA PARTIDISMO EN EL DEBATE SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Google Plus

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, pidió este martes que no se haga partidismo en el debate sobre la prisión permanente revisable, sobre la que este jueves se decidirá en la Cámara Baja si se continúa adelante con su derogación, como defienden formaciones como PSOE, Podemos y PNV, o si, por el contrario, se aprueba una enmienda de totalidad que paralizaría esta derogación.



En declaraciones en TVE recogidas por Servimedia, Belarra sostuvo que esta figura penal “no es eficaz” y que España tiene el Código Penal “más duro” de Europa.

Por este motivo, pidió al resto de formaciones que no hagan partidismo en el debate sobre su derogación y consideró “fuera de lugar” que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, demandara en la capilla ardiente de Gabriel Cruz que no se derogue esa figura penal.

Se refirió también a la reunión que mantuvo Podemos este lunes por la tarde con Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, y dijo que fue un encuentro “cordial”. Tras esta reunión, Quer pidió una “reflexión serena” a PSOE, Podemos y PNV, “porque va a costar mucho que sus bases entiendan que se derogue en caliente” y les sugirió que consulten a sus bases sobre si se debería derogar la prisión permanente revisable.

Belarra aprovechó para mandar “un abrazo muy cariñoso” a la familia de Gabriel, cuyo cadáver fue hallado en el maletero del coche de la pareja del padre del menor, y subrayó que ahora “no nos puede arrastrar la rabia”. También reconoció el trabajo de la Guardia Civil y de los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.



