PODEMOS OFRECE AL PSOE UNA AGENDA DE CONSENSO PARA "ECHAR A RAJOY ANTES DE 2020"

Google Plus

- En septiembre retomará las reuniones con Pedro Sánchez para tratar de elevar a la politica nacional el acuerdo de gobierno en CLM. La dirección de Podemos reactivará en el mes de septiembre la mesa de coordinación con el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados para proponer a Pedro Sánchez la puesta en marcha de un plan de empleo para mayores de 55 años, otro para intentar retornar a España el “talento emigrado” de jóvenes y un tercero para aunar esfuerzos en una "ambiciosa" subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Así lo anunció el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en una entrevista a Servimedia, en la que reconoció que han cambiado muchas cosas desde que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, venciera en las primarias de este partido y volviera a la Secretaría General.

Entre otras cosas, destacó que el líder socialista ha introducido en su discurso el término 'plurinacionalidad', que incluso asumió el PSOE en el Congreso Federal del mes de junio, una visión próxima a la defendida por Podemos para solucionar el desafío independentista en Cataluña.

Además, en el partido de Pablo Iglesias ven importantes los cambios en el equipo que rodea al secretario general socialista. “No es lo mismo hablar con Jordi Sevilla que con Manuel Escudero”, señaló Echenique a Servimedia, al tiempo que indicó que existen “esperanzas” a la hora de “acordar una agenda programática de progreso que deje atrás la austeridad”.

‘OPERACIÓN 2020’

En el partido morado admiten no poder “esperar” hasta las elecciones de 2020 para “echar” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque “cada mes que pasa es demasiado tiempo” para los ciudadanos que están sufriendo por la crisis en el país. “El objetivo tiene que ser echar a Rajoy antes de 2020”, afirmó el responsable de Organización de Podemos.

Sin embargo, Echenique tiene claro que solo podrán aspirar a esta meta estando del lado del PSOE, después de que realizaran una demostración de fuerza con la moción de censura contra Rajoy que presentaron en el mes de junio en la Cámara Baja y que no fructificó ante la falta de apoyos parlamentarios.

Echenique manifestó que Podemos “va a trabajar mucho” a la vuelta del verano, cuando se sienten de nuevo con el PSOE en el Congreso. Pero desde Podemos llevarán bajo el brazo su agenda de prioridades, como activar “un plan de empleo para mayores de 55 años”, poner en marcha “un plan de retorno de jóvenes emigrados” y “una agenda más ambiciosa para la subida del Salario Mínimo” Interprofesional.

No obstante, admitió ser consciente del “poder de veto” que tiene el Ejecutivo central en el Parlamento para poner freno a las iniciativas de la oposición, por lo que desde Podemos urgen a los socialistas a presentar una moción contra el presidente del Gobierno antes de que acabe el año.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso