MADRID. ERREJÓN SE AUSENTA DE LA REUNIÓN DE PODEMOS QUE MARCARÁ LA ESTRATEGIA PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, se ausentará este miércoles por la tarde de la reunión del Consejo Ciudadano Autonómico de la Comunidad de Madrid, en la que se definirá la estrategia de la formación morada para las próximas elecciones autonómicas, en las que el exportavoz aspira a ser candidato, y se fijará previsiblemente un calendario para la celebración de primarias.



Errejón ya avanzó este lunes que probablemente no acudiría a la cita de mañana, fijada a las 18.30 horas en la sede del partido de Princesa, dado que él prefiere no inmiscuirse en los asuntos de la dirección autonómica del partido y “respeta” las decisiones de ese órgano. Explicó este lunes que está “cocinando a fuego lento” su proyecto para Madrid con el objetivo de “generar confianzas y certezas” en la comunidad.

No obstante, destacó que su candidatura para presidir la Comunidad de Madrid es ya un “secreto a voces”, cuando la dirección estatal de Podemos le ha urgido a tomar ya la iniciativa y dar el paso definitivo para presentarse a unas primarias que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, desea que sean antes del verano.

Errejón está optando por un discreto segundo plano en su camino a la Asamblea de Madrid. No estuvo presente en la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ante la polémica suscitada por la obtención del título de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, asunto que no sentó del todo bien a la dirección de su partido. Y toma la misma actitud para este miércoles.

El 'exnúmero dos' de Podemos tenía marcado en la agenda otro acto al que asistir: la presentación del libro del diputado de Compromís Joan Baldoví ‘En clau valenciana’, escrito por Salvador Vendrell, y que se desarrollará a las 19.30 horas en la Casa de la Comunitat Valenciana de Madrid, en el Paseo del Pintor Rosales.

Finalmente, fuentes de la formación confirmaron a Servimedia que tampoco asistirá a la presentación del libro de Baldoví por el momento “intenso” que se está viviendo en la comunidad ante el escándalo por el máster de Cifuentes, e informaron que se centrará en preparar la cita para las primarias en la Comunidad de Madrid. Misma versión dio al líder de Compromís, según pudo conocer Servimedia.

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ya ha comunicado que se presentará a las primarias del partido, pero a día de hoy no se descarta que Errejón pueda consensuar una lista conjunta que incluya a la anticapitalista.



