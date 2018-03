PODEMOS CULPA DEL “BULO” SOBRE EL MANTERO DE LAVAPIÉS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA POLICÍA

Google Plus

Podemos atribuyó hoy a algunos medios de comunicación y a la Policía que el jueves pasado se extendiera el "bulo" de que el senegalés Mame Mbaye había muerto en Lavapiés como consecuencia de una redada contra manteros y no de un infarto cuando volvía andando a su casa.



Así se manifestó este lunes la portavoz del Consejo de Coordinación, Noelia Vera, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del órgano directivo de la formación morada.

Vera sostuvo que, tras lo ocurrido en Lavapiés, existe un "intento descarado" de "destruir" a su fuerza política. Argumentó que lo prueba que hubiera medios de comunicación que, tras la muerte de Mame Mbaye, destacasen que dirigentes de Podemos habían lanzado mensajes en redes sociales que atribuían la muerte de este inmigrante a la persecución de agentes de la Policía Local de Madrid.

A su juicio, este “bulo” atribuido a su formación es “una información que dieron algunos medios de comunicación a través de fuentes de la Jefatura de la Policía” de Madrid. Afirmó que esta interpretación suya de lo ocurrido en Lavapiés también la han hecho "otros periodistas y profesionales”.

MODIFICACIÓN DE LA LEY

Respecto a la situación del colectivo de manteros, Vera se refirió a que es necesario abrir un debate sobre la “precariedad y miseria a la que estos compañeros están condenados desde hace mucho tiempo” y que hay que reivindicar el principio de que “sobrevivir no es delito”.

En este sentido, anunció que Podemos presentará una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados para que “vender un bolso en la calle vuelva a ser una falta administrativa, como hasta 2016, y no una sanción penal con pena de hasta dos años de cárcel”. Para Vera, esta circunstancia provoca que “estas personas nunca puedan regularizar su situación después de 14 años viviendo aquí”.



