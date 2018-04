PODEMOS INSISTE EN QUE EL PNV NO APOYE LOS PRESUPUESTOS Y QUE EL PSOE DISUADA A PEDRO QUEVEDO

Podemos insistió este martes en que el PNV no apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que hoy llegaron al Congreso, y que el PSOE tampoco permita el voto a favor a las cuentas públicas del Gobierno del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.



Así lo verbalizó hoy la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde realizó una dura crítica a las cuentas públicas presentadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que “son una tomadura de pelo absoluta”.

Denunció la demora del Gobierno para traer estas cuentas al Congreso y el hecho de que se presenten “obviando” la “ineficacia” de los anteriores Presupuestos. “Es grave que exista un partido -el PP- que hace trampas con sus propias cuentas”, manifestó Montero, para enumerar algunos de los asuntos pendientes que a su juicio no figuran en el proyecto de Presupuestos, como que se “impida que la recuperación económica llegue a los bolsillos de la gente”.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, se refirió a la “escandalosa” bajada en un 20% en la partida de atención a la infancia y las familias, así como la bajada “gravísima” en un 80% de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales.

A su vez, Josep Vendrell, representante de En Comú Podem, dijo que no se está aprovechando el crecimiento económico para redistribuir la riqueza “ni para recuperar derechos ni prestaciones sociales”. Además, afirmó que el “objetivo estratégico” del Gobierno es mermar el Estado de bienestar y que el gasto público disminuya “del 42,2% del PIB de 2016 al 39% del PIB en 2020”.

"CAPITALISMO DE AMIGUETES"

Lamentó la inversión por territorios, que se sitúa “muy por debajo de las inversiones en infraestructuras tanto en PIB, como establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña (20%), como en población”.

Eva García Sempere, de Izquierda Unida, criticó la “caída constante de las políticas de viviendas” y que sean unos Presupuestos “hechos a imagen y semejanza del capitalismo de amiguetes del PP”.

Yolanda Díaz, de En Marea, se refirió a Galicia al denunciar que las cuentas “están congeladas” en todas las partidas menos con el AVE a la comunidad gallega. “Se necesita mucho más que AVE, más que conexionar ferroviariamente nuestro país desde las distintas ciudades”, subrayó.

Asimismo, Juan Antonio López de Uralde, de Equo, dijo que las cuentas presentadas por el Gobierno "profundizan" en el abandono del medio ambiente y el medio rural y lamentó que se potencien más las políticas de trasvases y no las de depuración de aguas residuales. Además, apuntó que estos Presupuestos no son los adecuados para una adecuada transición energética.



