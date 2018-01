PODEMOS CRITICA EL IMPUESTO A LA BANCA DE SÁNCHEZ: “SABE PERFECTAMENTE QUE ES PAPEL MOJADO SI NO ECHAMOS A RAJOY”

Google Plus

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, criticó este miércoles el impuesto a la banca presentado ayer por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, como medida para pagar las pensiones y lo utilizó para volverle a presionar para presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



“Pedro Sánchez sabe perfectamente que sin echar a Rajoy de la Moncloa esto es papel mojado”, aseveró Echenique en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos. Manifestó, además, que ve “notables defectos técnicos” en la iniciativa del secretario general del PSOE. “Simula ser muy duro con la banca cuando esta ley no va a tener efectos”.

Aprovechó esta propuesta de Sánchez para volver a reclamar al socialista que se sume a una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo y criticó que el líder del PSOE ha presentado esta propuesta “para lanzar una cortina de humo en una semana en la que Solbes y Salgado comparecen” en el Congreso de los Diputados. Se refirió de esta manera a las comparecencias hoy de los exministros de Economía Pedro Solbes y de mañana de Elena Salgado en la comisión sobre la crisis financiera que tiene lugar en el Parlamento.

Criticó el hecho de que Solbes dijera hoy en este órgano que sería una “desgracia” que las puertas giratorias no existieran para los políticos. “Es una vergüenza que diga que las puertas giratorias son algo consustancial a la política. Esto es un insulto para la gente que no tiene trabajo”, puntualizó este dirigente de Podemos.

También hizo referencia a la comparecencia de este martes de Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados para decir que este tipo de comparecencias están diseñadas para “protegerle” y añadió que actualmente “no basta con ser corrupto”, sino que “parece que hace falta algo más”, y es que “la mafia de la que formes parte ponga en marcha una ‘vendetta’”. Se refirió de esta manera a las declaraciones de Rato, que acusó este martes a cuatro ministros del PP de conspirar contra él para meterle en la cárcel.



