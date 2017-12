MAS: "SI PODEMOS EVITAREMOS LA PRISIÓN, NO SE TRATA DE HACERSE EL MÁRTIR"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas aseguró este sábado que si puede evitará entrar en prisión, porque "no se trata de hacerse el mártir".



Lo dijo en una entrevista con Catalunya Radio recogida por Servimedia, al ser preguntado por su próxima declaración ante el Tribunal Supremo, que le investiga por un delito de rebelión relacionado con el proceso independentista en Cataluña.

Aseguró que cuando sea citado ante el juez explicará "la realidad", que es que no cometió ningún delito y que él, como los demás incluidos en ese proceso, simplemente "ayudamos" a un Gobierno y a una mayoría parlamentaria a ejercer el mandato que tenían de las urnas siempre de forma pacífica y democrática. "No hay nada que esconder, simplemente explicar la verdad", afirmó.

Mas explicó que no ha recibido ninguna notificación del Tribunal Supremo y solo ha visto el auto publicado por los medios de comunicación, según el cual el juez ha decidido ampliar la investigación.

Reconoció que la situación "no es agradable", pero recordó que tiene experiencia porque ya ya sido sometido a un proceso penal en el que fue inhabilitado, multado, y su piso embargado. Ahora se trata de nuevo, dijo, de demostrar que de su actuación "no se deriva ningún delito".

NO HUIRÁ

Insistió, en ese sentido, en que para condenarle tendrán que demostrar que su actuación generó violencia, pero la realidad es que las movilizaciones han sido más bien un "ejemplo de pacifismo, de buenas maneras, de radicalidad democrática", por lo que cree que esa acusación está "fuera de lugar". Aunque se señalan las manifestaciones de la Diada como "elementos de presión", dijo Mas recordando el auto, han sido siempre "modélicas".

Dejó claro que no tiene "ninguna intención" de eludir la acción de la Justicia, y preguntado por la posibilidad de que ERC y la CUP obliguen a Carles Puigdemont a dar un paso a un lado, como en su día hizo él, para permitir la investidura de otro candidato, aseguró que es algo que corresponderá decidir al propio Puigdemont.

Destacó, en todo caso, que han sido Puigdemont y Junts per Catalunya quienes han ganado las elecciones contra todo pronóstico, en una situación "muy complicada" en lo personal y en lo político, en condiciones "dramáticas" y con una altísima participación, lo que le otorga "gran autoridad política y moral".

Sobre esa base, cree que Puigdemont debe relamar unas mínimas garantías para regresar a España y poder ser investido presidente de la Generalitat sin ser inmediatamente recluido "entre barrotes", y considera que ERC y la CUP deben contribuir a traducir en acuerdos lo que han dicho los votantes.



