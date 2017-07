PARO. PODEMOS ALERTA DE LAS ELEVADAS TASAS DE SUBEMPLEO Y DE UNA “GRAVE DIÁSPORA JUVENIL”

Google Plus

Podemos alertó este jueves de las elevadas tasas de subempleo de los trabajadores que “involuntariamente” tienen contratos parciales y del paro de larga duración, además de la “grave diáspora juvenil” que provoca una situación precaria entre los jóvenes.

La Secretaría de Economía de Podemos valora así los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indica que en el segundo trimestre de este año el paro descendió en 340.700 personas.

Desde el partido de Pablo Iglesias insisten en que los puestos de trabajo que surgen como resultado de las políticas del Partido Popular son “precarios” y no van a resolver “los grandes problemas por los que atraviesa la mayoría social del país y especialmente los jóvenes”.

Constatan que desde 2007 “hay casi dos millones menos de empleos” y existe “una elevada tasa de subempleo”, que se ocasiona por trabajadores que “involuntariamente” tienen contratos a tiempo parcial. También denuncian que continúe existiendo paro de larga duración y sitúan en cerca del 40% el porcentaje de personas que buscan empleo desde hace más de dos años.

DESIGUALDAD Y JÓVENES

Además, avisan de que la situación económica y social de los parados “no ha dejado de empeorar” como consecuencia de los recortes del Gobierno en las prestaciones por desempleo. Una cobertura que, según alertan, “ha descendido preocupantemente”.

Otro de los asuntos que ponen encima de la mesa es la desigualdad por género, es decir, que “las mujeres siguen asumiendo la carga del trabajo no remunerado de cuidados compatibilizándolo con contratos a tiempo parcial”. Y es que desde Podemos lamentan el incremento de la parcialidad laboral y la caída de la tasa de actividad sobre todo entre los jóvenes de entre 16 y 19 años.

Precisamente aseguran que se está agravando la situación de los jóvenes con “altísimas tasas de paro juvenil” y alertan de una “grave diáspora” en este sector poblacional.

“De acuerdo a distintos datos del INE, unos 800.000 jóvenes (de entre 20-29 años) han salido del país entre el 2008 y el 2016”, “lo que se traduce en que en el padrón de españoles residentes extranjeros (dato que hay que considerar como el mínimo) se han incrementado en un 70% los jóvenes que residen en el exterior entre 2009 y 2017”, señalan.

BECARIOS, SIN DERECHOS

También destacan la “cronificación de la precariedad”, en sectores como el de los becarios, “que no tienen reconocidos prácticamente ningún derecho laboral”.

Para ello, piden una ley que regule las prácticas universitarias externas y reformar el Sistema de Garantía Juvenil con un plan de empleo joven que “cambie la especialización sectorial de la economía y modifique el modelo productivo, enfocando la financiación fundamentalmente hacia el sector de las energías renovables, la movilidad eléctrica y la rehabilitación inmobiliaria”.

