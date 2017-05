PODEMOS DENUNCIA “PARTIDISMO” DE PASTOR AL FIJAR LA FECHA DE LA MOCIÓN DE CENSURA

El Grupo Confederal de Unidos Podemos considera que la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, se ha guiado por “cuestiones partidistas” a la hora de fijar la fecha del debate de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para el martes 13 de junio.

Fuentes de la formación morada explicaron a Servimedia que están en total desacuerdo con esta fecha. La consideran un “fraude democrático”, porque entienden que el Reglamento del Congreso establece que cuando se presenta una moción de censura ésta tendría que tener carácter urgente.

Las mismas fuentes indicaron que la Mesa del Congreso presidida por Pastor se ha guiado por “cuestiones partidistas” para fijar esta fecha, justo unos días antes de que tenga lugar el Congreso Federal del PSOE (16, 17 y 18 de junio).

El Reglamento de la Cámara y la Constitución se limitan a indicar que se trata de un mecanismo de control al Gobierno que no tiene un plazo máximo de celebración, pero sí marca un plazo mínimo de cinco días para el inicio del debate.

Desde Podemos aseguran que en los dos antecedentes de mociones de censura en democracia -la de Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980 y la de Antonio Hernández Mancha contra González en 1987- los plazos de debate fueron mucho más cortos. Cuando Podemos anunció esta moción pretendía que se debatiera en un Pleno dentro del mes de mayo, pero finalmente esta fecha se alargará más de lo esperado por el partido de Pablo Iglesias.

Según consta en el Reglamento de la Cámara, una vez admitida a trámite la moción, se dará cuenta de la celebración de la misma al presidente del Gobierno y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, y hasta 48 horas después podrán presentarse mociones alternativas.

PASTOR "SECUESTRA EL PARLAMENTO"

Según los parlamentarios morados, además la fecha del debate tendría que haberse puesto encima de la mesa de la Junta de Portavoces, aunque es cierto que determinar la fecha depende únicamente de la presidenta del Congreso.

Tras conocerse la fecha del 13 de junio los diputados de Unidos Podemos no han ocultado su disconformidad, como la portavoz, Irene Montero, que expresó en Twitter que Pastor “secuestra el Parlamento” al imponer una fecha que “no es urgente”.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se refirió en Twitter a los plazos en relación a las anteriores mociones presentadas en el Congreso. "Moción del PSOE: 1 semana desde el registro al debate. Moción de AP (Alianza Popular): menos de 1 semana. Moción de Unidos Podemos: más de 3 semanas".

Unidos Podemos registró esta moción de censura el pasado viernes, 20 días después de que la anunciaran en rueda de prensa e iniciaran una ronda de consultas con los partidos y miembros de la sociedad civil; una ronda que no resultó ser fructífera con el PSOE, con el que no se llegó a reunir.

Precisamente Podemos ha esperado a la elección del nuevo líder socialista para ofrecerle retirar su moción y apoyar una que sea presentada por los socialistas.

Este lunes Pedro Sánchez coincidió con Pablo Iglesias en la “insostenible situación” en la que vive el PP, “cercado por la corrupción”. Se emplazaron a continuar conversando y respetaron las distintas estrategias de cada organización para hacer oposición al PP.

