PODEMOS DEBATIRÁ ESTE SÁBADO SOBRE SU MARCA PARA LAS CONVOCATORIAS ELECTORALES DE 2019

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el máximo órgano de dirección entre asambleas, se reunirá este sábado para debatir sobre cómo implantar su marca de cara a las convocatorias electorales del próximo año.



La reunión comenzará a las 11.30 horas y tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esta reunión abordará las convocatorias electorales de 2019 -municipales, autonómicas y europeas- y se centrará en perfilar las estrategias que el partido deberá seguir en estos comicios, cuando todavía está en el aire cómo confluirán con Izquierda Unidas después de que ambos partidos fundieran sus fuerzas en la marca Unidos Podemos para las elecciones del 26 de junio de 2016.

Por el momento, las dos formaciones mantienen conversaciones para tratar un asunto que el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, pidió que estuviera solventado antes de Semana Santa.

Podemos someterá a debate entre los miembros de este Consejo cómo tienen que presentarse a las elecciones municipales del próximo año, dado que en 2015 decidieron no presentarse como partido al considerar que no tenían la suficiente estructura. Ahora, tres años después, la formación morada presenta todavía un vacío de poder y problemas en algunas candidaturas locales de distintos territorios.

No obstante, insisten en querer revalidar las denominadas ‘alcaldías del cambio’, es decir, el bastón de mando de los consistorios que ostentan, como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela o Cádiz.

El partido de Pablo Iglesias comienza así un periodo de reflexión sobre estos ciclos electorales que se materializará también en el acto ‘En Marcha 2019’, que tendrá lugar el sábado 7 de abril en la Universidad Complutense de Madrid (Campus de Moncloa). Este acto coincidirá con la Convención Nacional del PP, que se desarrollará el fin de semana del 7 y 8 de abril en Sevilla.

Al mismo, asistirán los militantes del partido y se desarrollarán distintas comisiones de trabajo y conferencias cuyas conclusiones servirán de excusa para lanzar la precampaña para estos comicios. Se trata de un evento para militantes, simpatizantes y miembros de la organización que, lejos de asemejarse al último cónclave de ‘Vistalegre II’, que tuvo lugar en febrero de 2017, busca aunar fuerzas y rediseñar los planes electorales.



