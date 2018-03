PODEMOS CONSIDERA "SANO" CRITICAR A POLÍTICOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

Google Plus

La diputada de Unidos Podemos Noelia Vera consideró este miércoles que la crítica a los políticos a través de las redes sociales y de las artes “es sano”, a lo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le contestó que las amenazas son delitos.



Estas declaraciones de ambos parlamentarios se produjeron a raíz de una pregunta de Vera en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al responsable de Justicia “ante los retrocesos de la libertad de expresión en España”.

Para la diputada de Unidos Podemos “tener humor es sano” y si el propio ministro de Justicia se siente demócrata “no entiendo qué hace generando leyes que tienen en estos momentos 34.000 personas sentenciadas por expresarse”. “Poder criticar a los políticos en las redes sociales o a través de las artes es sano”, sostuvo.

Le dijo, además, que “siendo usted hombre, blanco y de derechas y teniendo un puesto de responsabilidad bastante bien pagado, tiene pocos motivos por los que salir a la calle a protestar”, y agregó que entiende que tener los derechos garantizados “le hace tener dificultades para generar empatía con la gente que no está en esa situación”.

A este respecto, el ministro le contestó que siendo ella “mujer, blanca, diputada con un buen sueldo tiene las mismas capacidades de generar empatía hacia los desfavorecidos que yo, por lo tanto, enhorabuena por la reflexión”.

El responsable de Justicia del Gobierno se preguntó que si la libertad de expresión “es la libertad de insultar, de amenazar o de coaccionar” eso son delitos, y su responsabilidad para dirimirlos es de los jueces.

Catalá recordó algunas expresiones, por ejemplo, sobre que “Miguel Ángel Blanco tiene un agujero en el cogote como los delfines” o que “merece que explote el coche de Patxi López”, o que “Bauzá debería morir en una cámara de gas”, y sobre las cuales los tribunales han dicho que son delito.

Criticó que Podemos tenga una “singular acepción” de lo que es la libertad de expresión. “¿La libertad de expresión es para ustedes amenazar? ¿Es humillar? ¿Es insultar? ¿Es provocar el odio? Yo creo que no. En todo caso no se trata de lo que crea yo, sino lo de que los tribunales independientes deciden cada día”, zanjó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso