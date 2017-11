UNIDOS PODEMOS Y COMPROMÍS PIDEN LA COMPARECENCIA DE NADAL POR LA "ALARMANTE" SUBIDA DE LA LUZ

Google Plus

Unidos Podemos y Compromís han pedido la comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que explique la "alarmante" subida del precio de la energía en España y su "incompetencia" para atajarla.

Ione Belarra, de Unidos Podemos; Josep Vendrell, de En Comú Podem; e Ignasi Candela, de Compromís, presentaron en rueda de prensa la iniciativa conjunta para que Nadal comparezca en el Pleno de la Cámara y explique esa "alarmante" y "exagerada" subida de precios que ha elevado a casi cien euros la factura media de la luz en España.

Candela aseguró que la argumentación de Nadal cuando se le pregunta podría ser propia "de incompetentes, que efectivamente lo es", pero además es "de sinvergüenzas", porque al tiempo que se desentiende de la subida de precios recurre leyes autonómicas que pretenden combatir la pobreza energética.

Vendrell subrayó que existe un probrema social que sufren millones de personas y que también es económico porque merma la competitividad de las empresas, y criticó que Nadal ofrezca siempre "la misma respuesta" sobre la falta de lluvia o de viento, obviando que se trata de un problema "estructural" que coloca a España entre los países europeos con la energía más cara.

La situación actual, denunció, es consecuencia directa del fracaso de la reforma energética de 2013, que se suma a la precariedad laboral, a los bajos salarios y a la ausencia de políticas de eficiencia energética. Y con ese escenario, denunció, lo que el PP no quiere es alterar el 'estatu quo' y molestar a las empresas del oligopolio.

Belarra subrayó que hay unos cinco millones de personas que no pueden pagar las facturas y el invierno recrudece la pobreza energética de quienes no pueden calentar adecuadamente su hogar. Mientras, subrayó, hay un "altísimo número" de altos cargos del PP en consejos de administración de empresas energéticas, y eso tiene una "relación directa" con la falta de medidas por parte del Gobierno.

