PODEMOS BUSCAR APOYOS PARLAMENTARIOS PARA LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN EL CONGRESO

Unidos Podemos busca sumar al mayor número posible de grupos parlamentarios y de formaciones para que salga adelante la propuesta conjunta que presentó con el PSOE en el mes de julio, en la que solicitaron la comparecencia en Pleno extraordinario del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

PSOE y Unidos Podemos registraron el 27 de julio una petición conjunta para que se reuniera la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Esta demanda tenía como objetivo debatir y votar la celebración de un Pleno extraordinario en el que compareciera el jefe del Ejecutivo tras su declaración como testigo en la Audiencia Nacional por el ‘caso Gürtel’, jornada que en Podemos califican como “el día de la vergüenza”.

No obstante, esa unión parlamentaria PSOE-Podemos, que se materializó en una mesa de coordinación en la Cámara por la que ambos partidos se comprometieron a tener una interlocución “preferente”, no parece que vaya a llegar mucho más allá, habida cuenta del periodo estival, de que la Cámara Baja ha cerrado sus puertas en el mes de agosto y de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no tiene intención de reunir a la Diputación Permanente antes de la última semana de este mes.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Estas circunstancias frustran la rapidez de la primera iniciativa parlamentaria entre los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias, después de que el líder socialista regresara a la Secretaría General.

Pese a todo, según explicaron fuentes de Podemos a Servimedia, es necesario que el jefe del Ejecutivo “dé las explicaciones oportunas y necesarias sobre toda la información que está saliendo en los últimos días” y que “se depuren responsabilidades políticas”.

Las mismas fuentes indicaron que el ofrecimiento está “encima de la mesa” para que se sumen el resto de formaciones de la Cámara Baja y añadieron que “habrá que seguir trabajando” para llegar a “desparasitar” las instituciones y “echar” a Rajoy de La Moncloa.

Apoyan su argumentación en los datos proporcionados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que en su último barómetro recoge una ligera subida en estimación de voto para Unidos Podemos con respecto a la última encuesta (de 19,7 a 20,3) y un aumento de cinco puntos para el PSOE de Pedro Sánchez.

Unidos Podemos interpreta que los españoles están “marcando” la agenda de su partido y les quieren trasladar que “sigan trabajando” en esa dirección. "Hay una mayoría social que quiere ver al PP fuera del Ejecutivo central", aseguran.

Ahora todo queda en manos de la presidenta del Congreso, que tiene que decidir cuándo fija la Diputación Permanente que debata la celebración del Pleno extraordinario que piden PSOE y Unidos Podemos.

Si la Diputación Permanente se reúne a finales de agosto -como está previsto- y aprueba la convocatoria de este Pleno, se podría decidir que se celebrase en el mes de septiembre, en el próximo periodo ordinario de sesiones.

