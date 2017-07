PODEMOS ASPIRA A QUE SU ACCESO A LAS CCAA ACTÚE DE “MURO” FRENTE AL “DESGOBIERNO” DE RAJOY

- Errejón se perfila como el candidato en Madrid contra el "fracaso absoluto" de Cifuentes. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el responsable de Análisis Estratégico del partido, Íñigo Errejón, señalan las comunidades autónomas como su “principal objetivo estratégico en este ciclo político”, en el que quieren asentar su proyecto de partido “desde abajo y desde los territorios” para hacer frente al “modelo destructivo” del Partido Popular y al "desgobierno" de Mariano Rajoy.

Estos dirigentes de Podemos exponen esta idea en un artículo publicado conjuntamente en '20 Minutos', titulado ‘De Madrid al cielo’ y en el que señalan que el PP “ya solo sobrevive en la medida que gobierna” con “el único proyecto” de “seguir alimentando un Estado depredador basado en la especulación inmobiliaria, los regalos fiscales a las grandes fortunas, las privatizaciones, la degradación de lo público y la depredación del territorio”.

Ponen como ejemplo la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP de Cristina Cifuentes y al que Errejón pretende dar la batalla política presentándose como candidato en las elecciones autonómicas de 2019.

Aseguran que la presidenta de la Comunidad de Madrid “ya no puede seguir jugando a ser el miembro honrado de una mafia” con una “operación maquillaje” que, a su juicio, ha resultado ser un “fracaso absoluto”. “De un goteo permanente de imputaciones y sospechas en el grupo parlamentario y el gabinete de Cifuentes, hemos pasado a la tormenta del ‘caso Lezo’”, remarcan.

“PREOCUPADOS POR CONTENER SU DESCOMPOSICIÓN”

Iglesias y Errejón coinciden en subrayar que el PP ha fracasado a la hora de querer regenerar unas élites “que no logran adaptarse a los nuevos tiempos”, y afirman que tanto en Madrid como en el resto de España “están más preocupados por contener su descomposición” que por anticiparse a los cambios “y encauzarlos con un nuevo proyecto de país y de región”.

Asimismo, apuntan que tanto Mariano Rajoy como Cristina Cifuentes han demostrado ser “extraordinariamente torpes a la hora de innovar y encabezar un proyecto que renueve una voluntad general de país y un nuevo acuerdo de convivencia”.

Tras señalar que las mociones de censura contra Rajoy y Cifuentes presentadas por Unidos Podemos han supuesto “un antes y un después para el PP”, consideran que Madrid es la comunidad autónoma con una mayor desigualdad y que más “sobrecostes” genera, algo que desde Podemos, indican, han contribuido a cambiar desde los denominados ‘ayuntamientos del cambio’, es decir, desde los consistorios en los que gobiernan, como los de Madrid o Barcelona.

EL “MURO” EN LAS COMUNIDADES

Ante ello, marcan ahora las ‘comunidades del cambio’ como su “principal objetivo estratégico en este ciclo político” con vistas a las elecciones de 2019. Podemos quiere construir su mandato en las comunidades como un “muro” frente al Gobierno de Rajoy y como un “paraguas protector para los municipalismos democráticos”.

Explican que su proyecto político, a diferencia del PP, se construye “desde abajo y desde los territorios” hasta “llegar a la España que queremos”, para lo que reconocen necesitar a otros partidos políticos, como el PSOE de Pedro Sánchez.

“Si hoy es posible empezar a construir una colaboración mayor con el PSOE en el ámbito estatal es precisamente por la victoria en este partido de los favorables a acercarse al polo del cambio asumiendo que no pueden gobernar solos y que no les conviene hacerlo con el PP y Ciudadanos”, subrayan.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso