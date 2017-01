UNIDOS PODEMOS ANUNCIA UNA PNL PARA QUE SE ACABE CON LA “SITUACIÓN INSOSTENIBLE” DE LOS TRABAJADORES DE AENA

El portavoz en la Comisión de Fomento de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Félix Alonso, anunció este viernes que su grupo tiene la intención de presentar “en pocos días” una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para reivindicar que se ponga fin a la “situación insostenible” que a su juicio sufren los trabajadores de AENA.

Alonso hizo estas declaraciones al participar en una concentración en los aledaños del Congreso de los Diputados en la que decenas de trabajadores se manifestaron contra la “precariedad” en su trabajo. “No a la privatización de AENA Aeropuertos. Es un robo y un fraude”, rezaba la pancarta que portaban.

En la concentración también estuvo presente el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech. “Estamos aquí para solidarizarnos con los compañeros y compañeras de las chaquetas verdes porquue estamos en una situación que es insostenible”, sentenció Alonso.

Indicó que el Estado español ha recibido 230 millones de pasajeros este año 2016, aunque “la situación de precarización en los servicios aeroportuarios es constante”. “Simplemente estamos hablando de seguridad y lógicamente de calidad del servicio. España no se puede permitir eso, los trabajadores no se merecen esas condiciones laborales”, criticó.

Por ello, subrayó que los trabajadores cuentan con la “solidaridad” de su grupo y anunció que “en pocos días” posiblemente presentarán una una PNL pactada con otros grupos “para reivindicar esta situación que es insostenible”. Para ello, indicó que se está hablando fundamentalmente con el PSOE, con ERC y con el Grupo Mixto.

“Estamos hablando de que hubo un ERE en el que se despidió a 1.200 trabajadores, el incremento sustancial de ingresos en AENA ha sido importantísimo y ya toca que los trabajadores tengan algún dividendo de ese beneficio”, aseveró, para a renglón seguido afirmar que esto tendría que traducirse en mejores condiciones y más trabajadores en un servicio en el que están “en precario”.

En su opinión, las subcontratas están “explotando a los trabajadores y poniendo en riesgo el servicio”. “Eso es lo que nosotros como diputados no podemos consentir”, zanjó.

