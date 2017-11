PSOE Y PODEMOS ACHACAN A LOS “VETOS” DEL GOBIERNO QUE SU UNIÓN PARLAMENTARIA ESTÉ ESTANCADA

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidos Podemos cargaron este martes contra los “vetos” del Gobierno a las iniciativas sociales en la Cámara Baja y achacaron a esta circunstancia que su unión parlamentaria esté estancada.

La portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, dijo que no responsabiliza al PP “del no funcionamiento de la mesa de coordinación” con Podemos, sino que le responsabiliza “claramente” de que “cualquier proposición legislativa" que ha venido de los grupos de la oposición para abordar temas sociales “sistemáticamente se ha vetado”.

Explicó que en lo que va de legislatura, el Gobierno ha vetado 47 proposiciones de ley de contenido social de la oposición y precisó que “una parte muy importante han sido propuestas por el PSOE”. “Era difícil que hubiera una mesa de coordinación parlamentaria para abordar temas sociales cuando por parte del Gobierno se nos ha vetado cualquier tipo de iniciativa”, reconoció.

En cualquier caso, Robles aseguró que el PSOE va a seguir presentando “las iniciativas necesarias” en materia social y dejando así “en evidencia al PP en esta situación de veto a la que nos está llevando en esta legislatura”.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, también criticó en rueda de prensa en el Parlamento que el Partido Socialista “predique pero nunca cumpla con las fuerzas del cambio”, al referirse a la ‘mesa de diálogo’ que ambos partidos iniciaron en la Cámara tras la reelección de Pedro Sánchez como líder del PSOE.

La dirigente de Podemos subrayó que es “evidente” que el PP no quiere hablar de temas sociales en el Congreso, ni tan siquiera “cuando hay una crisis territorial” en Cataluña. Su grupo parlamentario, dijo, no ha dejado de “trabajar” y de hacer propuestas por beneficiar las huchas de las pensiones o no “arrasar” la caja de la Seguridad Social y apuntó que el problema en este sentido ha sido, además, que el PSOE no se ha juntado con Podemos para “echar a (Mariano) Rajoy del Gobierno”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso