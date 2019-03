PNV no ve razón para que no haya nuevos traspasos en una semana y pide al PSOE "la misma celeridad" que con los decretos

Durante la presentación en Bilbao del libro "Juan Ajuriaguerra, el Hermano mayor", escrito por Eugenio Ibarzabal, Ortuzar se ha referido a la publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado del estudio informativo sobre la Variante Sur ferroviaria, y ha recordado que proviene de un acuerdo con el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque ha afirmado que la tramitación es "lenta", como "todo" lo que "le toca sustanciar con Madrid" a su partido.

"Pero ha llegado y es una gran noticia porque va a suponer, para el desarrollo del Puerto de Bilbao y para la tranquilidad de los que vivimos en la zona minera y en la Margen Izquierda, una liberación enorme de todos nuestros pueblos", ha apuntado.

El líder jeltzale ha recordado que los avances en el proyecto de la Variante Sur se deben a "la presión" que el PNV realizó al Ejecutivo del PP, y espera que, "con menos lentitud, porque se dan las circunstancias y las condiciones necesarias para ello", antes del 28A, haya "buenas noticias" en materia de transferencias por parte del Gobierno del PSOE.

En este sentido, confía en que pronto se pueda "celebrar y festejar la llegada de nuevas transferencias, siendo fieles" a lo que las Administraciones vasca y central han acordado. Tras apuntar que conocen "al dedillo los intercambios de papeles", ha señalado que no ven razones para que no se puede hacer el traspaso en una semana.

Preguntado por si el PNV respaldará o no los decretos de Sánchez en base a si se transfieren a Euskadi las competencias pendientes, Andoni Ortuzar ha afirmado que son "serios y no vinculan una cosa con la otra". En todo caso, ha admitido que "no sería admisible que no usaran la misma velocidad y la misma destreza que han usado para sacar adelante los decretos sociales para alumbrar los traspasos".

A su juicio, no tendría sentido que los socialistas no tuvieran la misma voluntad política sobre "unas reivindicaciones históricas" que la que exigen a los jeltzales para asumir unos decretos en los que no han tenido "la más mínima participación, pero que tienen una razón de ser". En esta línea, cree que se pueden sustanciar las transferencias "de un día para otro si hay voluntad política".