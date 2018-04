PNV advierte de que su decisión de no enmendar a la totalidad los PGE no garantiza que superen el resto de trámites

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que el hecho de que su partido no enmiende a la totalidad los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no asegura su posición "ante la suerte que pueda correr" el proyecto de cuentas públicas en el resto de trámites, ni responde a ninguna negociación. Además, ha insistido en que no se plantean, de momento, entrar en un proceso negociador con la actual situación en Cataluña.

El dirigente jeltzale ha advertido que no tienen una decisión adoptada sobre cuál será su postura ante la votación de las enmiendas a la totalidad del jueves de la próxima semana, y ha apuntado que podrían votar "afirmativamente". En caso de que el Presupuesto supere ese trámite, los jeltzales no garantizan tampoco que éste no pueda "caer" en las votaciones de finales de mayo.

En una comparecencia ante los medios de comunicación para explicar la decisión de su partido de no presentar enmienda a la totalidad a los PGE, Esteban ha señalado que su objetivo "ha sido siempre intentar abrir un cauce de normalización política en Cataluña".

"Creemos que ésta es la mejor decisión en este momento tras haber pulsado a muchos agentes políticos, y a los partidos catalanes, en primer lugar", ha añadido, para mostrar su deseo de que "las circunstancias puedan cambiar en un futuro próximo".

A su juicio, en estos momentos, "hay que gestionar los tiempos adecuadamente, momento a momento, y con responsabilidad". "Con esta decisión ponemos nuestro grano de arena para que el 155 quede sin efecto, que es la aspiración de los catalanes", ha añadido, para mostrar su deseo de que "las circunstancias puedan cambiar en un futuro próximo".

Aitor Esteban ha destacado que se viven "momentos delicados" que puede ser "interesantes" y estarán a la expectativa de lo que "suceda". Además, ha desvinculado la cuestión presupuestaria de la visita que realizó el pasado martes en la cárcel de Soto del Real al diputado de la lista de JxCat propuesto candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sánchez.

"Es un amigo, no de ayer. Nos conocimos en el año 1996. Además, su familia me lo pidió porque él les había dicho a ver si podíamos estar. Y yo encantado", ha afirmado.

Además, ha reiterado que le vio "muy sereno, muy informado de cuál era la situación política y de todos los detalles". "Lo que sí me manifestó muy claramente es que cree que con el 155 hay que acabar cuanto antes y que es necesario recuperar el Govern y que las instituciones catalanas queden en manos de los representantes legítimos catalanes", ha indicado.

Aitor Esteban ha mostrado su convicción de que hay "una voluntad clara por parte de todos los partidos catalanes de buscar una solución y de recuperar las instituciones catalanas, y esa esperanza existe". "Vamos a ver qué sucede", ha apuntado.

El portavoz del Grupo Vasco en la Cámara baja se ha referido a "las voces" que piden el mantenimiento del 155, la última ayer --por parte de FAES--. "Tiene que quedar muy claro que el 155 no se puede prolongar", ha aseverado. SIN NEGOCIACIÓN DE PGE

Esteban ha insistido en que el PNV "no ha negociado absolutamente nada" sobre los PGE y ha asegurado que desconocen si van a "entrar o no" en un proceso negociador con "el margen que quede" de tiempo. "Si el Presupuesto no descarrila el jueves, que podría descarrilar, lo que queda es medio día", ha explicado.

Además, ha recordado que el acuerdo de las cuentas de 2017 se cerró en tres días durante un puente, "y no salió mal del todo". "Cuando hay voluntad y necesidad, se pueden hacer cosas. Pero, en este momento, no hemos negociado, no tenemos intención de ponernos a negociar y ya veremos qué decisión toma el EBB (dirección jeltzale). Cada momento tiene su afán y hay que seguir hablando y ver cómo van marchando las cosas", ha explicado.

El dirigente jeltzale ha asegurado que, por ello, no tienen "esbozado" cuál sería el planteamiento que podrían sobre la mesa en caso de llegar a negociar. "Las ideas se nos ocurren rápidamente. En este momento no hay una plataforma reivindicativa ni nada porque no nos lo estamos planteando por el momento", ha apuntado.

Ha reconocido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "ha intentado 1.500 veces contactar" con el PNV para empezar a negociar, pero "una y otra vez se le ha dicho que no y no se les ha hecho ningún planteamiento". Esto hará, según ha especificado, que "las dificultades sean mayores" si se dan las circunstancias para hablar, y ha recordado que el pacto de 2017 "no obliga" a los jeltzales a nada.

"La decisión sobre el jueves no está tomada. Vamos a ir día a día y vamos a seguir hablando día a día. Y el EBB decidirá la próxima semana cuál es la posición", ha añadido, para apuntar que su formación "puede votar afirmativamante a las enmiendas a la totalidad el próximo jueves". "Ése es el siguiente paso, lo otro ni nos lo planteamos", ha remarcado. En todo caso, el PNV se encuentra trabajando en las enmiendas parciales.