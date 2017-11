El PNV advierte de que sólo se apuntará a la nueva comisión territorial del Congreso si prioriza Cataluña y Euskadi

"No se pueden mezclar churras con merinas", ha dicho frente a la idea del PSOE de abordar globalmente la crisis del modelo territorial y la del PP de aprovechar este foro para introducir posibles mejoras en las financiación autonómica.

Al término de la Junta de Portavoces, Esteban ha confirmado que su partido no participará este miércoles de la constitución de la citada comisión porque sostiene que no "adecuado" que comience a trabajar en plena campaña electoral en Cataluña.

El nacionalista vasco no augura un futuro "muy halagüeño" al citado órgano al menos en esta primera fase en la que ya han anunciado que no estarán Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT, además del PNV.

LAS CONCLUSIONES SERÍAN EQUIVOCADAS

No obstante, no ha descartado que su partido se sume a la comisión siempre que el PP, el PSOE y Ciudadanos no la utilicen para hablar del sistema autonómico español, mezclando "churras con merinas". Esteban considera que si se mezclan los problemas que pueda tener Extremadura con los que puede tener Cataluña, esa comisión "no va a servir para nada". "Para eso que no cuenten con nosotros", ha avisado.

Ahora bien, ha recalcado que si lo que busca esa comisión parlamentaria es debatir, en primer lugar, el tema de "los problemas nacionales, que es el caso vasco y catalán, "ahí sí" que estarán. "Vamos a atender las causas que han hecho surgir la idea de que se cree esta comisión y, luego, si hay otras problemas de tipo autonómico, político y administrativo que quieren solucionarse, que se hagan en otro momento, pero no mezclemos unas cuestiones con otras porque las conclusiones serían equivocadas", ha insistido.