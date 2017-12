PNV afirma que el 155 "no ha servido para nada" y defiende "máximo diálogo y negociación"

El EBB del PNV ha afirmado que este jueves se ha demostrado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña "no ha servido para nada" y ha defendido que haya "el máximo diálogo y negociación" para que la sociedad catalana "encuentre un marco político y jurídico satisfactorio". Además, ha destacado que en las elecciones se ha ratificado la mayoría existente a favor del derecho a decidir y la consulta para resolver "el conflicto" catalán.

En un comunicado, la dirección de la formación jeltzale ha señalado que Cataluña "ha vivido hoy una jornada histórica marcada por una gran movilización social que disipa cualquier tipo de duda que pudiera cernirse sobre el resultado y las consecuencias de la cita electoral".

Tras felicitar al pueblo catalán "por la normalidad cívica y democrática con la que ha afrontado esta jornada tan trascendente y particular", ha afirmado que en estos comicios "se buscaba de forma indisimulada que la llamada 'mayoría silenciosa' hiciera bascular la política catalana hacia el unionismo"

"Y es evidente que esto no ha sido así. Un 52,5% de catalanes han votado hoy por opciones contrarias a la independencia, pero el 21-D también ha ratificado que es mayoritario el número de catalanes que defienden el derecho a decidir y que abogan por que el conflicto que hoy se vive en Catalunya se resuelva con una consulta a la ciudadanía", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que, tras esta jornada electoral, hay 78 diputados "favorables al derecho a decidir y a llamar a consultas a la ciudadanía de Catalunya, frente a 57 que no lo son".

"¿Para qué ha servido el 155?, ¿para descabezar a los partidos independentistas?, no. ¿Para alterar las mayorías parlamentarias?, tampoco. Se han producido reajustes dentro de cada bloque, pero no ha habido trasvases de votos de uno a otro. El 155 no ha servido para nada", ha asegurado.

El PNV ha recordado que "se destituyó a un Gobierno, se encarceló a consejeros, el president legítimo tuvo que salir del país, se disolvió el Parlament, se anunció el descabezamiento del independentismo, y Junts per Catalunya y ERC han obtenido cuatro escaños más (66) que los 62 que obtuvieron en 2015 cuando concurrieron en coalición".

"Quienes creían que, una vez celebrada la jornada electoral y una vez cerrado el recuento se acababa el problema catalán, erraron en su previsión. El problema catalán sigue ahí, planteado con plena legitimidad", ha añadido.

"MÁXIMO DIÁLOGO"

Para la formación dirigida por Andoni Ortuzar, los porcentajes de votos obtenidos por las diferentes opciones políticas y el reparto de escaños resultante "exigen máximo diálogo político, negociación y acuerdos para que la sociedad catalana encuentre un marco político y jurídico satisfactorio".

"Hoy se ha obtenido una foto política de Catalunya muy similar a la de hace dos años, a pesar de todos los acontecimientos y conflictos vividos en este tiempo. Si la foto electoral es la misma, lo que queda claro es que hace falta una forma distinta de encarar el conflicto político catalán", ha concluido.