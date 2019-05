PNV señala que no busca un pacto de legislatura con el PSOE, sino un cambio en el modelo de Estado

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado Sánchez y él tienen "una relación bastante estable", pero no han hablado todavía de mantener una reunión, y ha considerado que la ronda de contactos que mantiene el presidente del Gobierno en funciones en estos momentos con otros partidos políticos, como con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, "son más reuniones de imagen que de contenido", porque los comicios del 26 de mayo son "la segunda vuelta" de las elecciones de abril.

A su juicio, el Ejecutivo socialista buscará, como en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, una "geometría variable", es decir, pactos distintos con varias fuerzas políticas. En todo caso, ha asegurado que su partido, en principio, no firmaría un pacto de legislatura porque no es "lo suyo".

"Nosotros trabajamos en otro plano, en otro nivel", ha explicado, para precisar que sus prioridades en Madrid son "la defensa de los intereses vascos". "Para nosotros lo importante es que no haya retrocesos en el régimen de libertades democrático, ni haya cambios en las estructuras, lo que habría pasado si hubieran ganado las tres derechas", ha dicho.

A partir de ahí, ha explicado que ellos tienen "un modelo PNV y la variable fundamental es qué pasa con Euskadi, con el autogobierno, los intereses socioeconómicos vascos en Madrid, el modelo de Estado y los cambios que pueda haber en la legislación y la Constitución que nos puedan afectar".

"Ésa es la clave para nosotros. ¿A eso hay que darle apariencia de pacto de legislatura?. Yo creo que no es necesario que sea así. Si viéramos que ésa es la mejor figura para la defensa de los intereses de Euskadi, no tendríamos ningún problema. No descartamos ninguna de las posibilidades", ha añadido.

