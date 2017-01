PNV asegura que en las reuniones entre consejeros vascos y ministros no ha habido "avances" y no han tenido "efecto"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que, en las reuniones que ha habido entre consejeros vascos y ministros, no ha habido "avances" sobre cuestiones esenciales para Euskadi y no han tenido "efecto". Además ha subrayado que, "hoy por hoy", siguen sin "tener ni idea" de cuáles son los planes del Ejecutivo del PP sobre el TAV o qué va a invertir.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Esteban ha insistido en que, si el presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, le pidiera votar su Presupuesto a día de hoy, le diría que no. "Y, además, con mucho convencimiento", ha apuntado.

Preguntado por si eso es un 'no es no', ha replicado que "hoy, tal como están las cosas, es 'no'". En todo caso, ha insistido en que no han hablado con los populares sobre las cuentas públicas porque "el PP no ha hecho ningún movimiento".

Tras señalar que los portavoces en el Congreso hablan entre ellos, ha añadido que "se le dio una cierta relevancia" a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que fuera ella "quien dirigiera determinados temas, pero, desde el día en que se anunció, tampoco ha habido ninguna reunión ni ninguna llamada con la vicepresidenta". "No ha habido nada", ha indicado.

Además, se ha referido a una información publicada este lunes en la que se asegura que el PP no presentará el proyecto de Presupuestos "hasta que no lo tenga amarrado con el PSOE". "Es un dato que el Partido Popular lo está intentando y ninguno niega, ni el PP ni el PSOE", ha indicado, para señalar que habrá que ver, después, lo que hagan los socialistas.

En todo caso, ha apuntado que "ese interés de Rajoy por involucrar al PSOE sigue estando ahí". "Si eso no se produce, yo tampoco descarto que esta gente prorrogue Presupuestos", ha reiterado, para señalar que Mariano Rajoy puede seguir su sistema de Decreto-Ley y que pueda acordar con los socialistas. "Entonces, tiene un año hasta que se aclaren un poquito las cosas después de los congresos de todos los partidos", ha manifestado.

A su juicio, "el PSOE tiene un papel muy relevante en este Parlamento" y tiene que "jugar sus cartas inteligentemente". "Tal como está la configuración de la Cámara, lo que quiera el PSOE que salga adelante, saldrá, y si lo quiere echar abajo, lo echa abajo, simplemente no posiciónandose. Con su abstención o con su voto en contra, mediatiza todo", ha señalado.

RECURSOS CONTRA LA LEY DE ADICCIONES

Aitor Esteban se ha referido, además, al recurso interpuesto por el Gobierno central contra la Ley vasca de Adicciones, después de haber intentado un acuerdo. En este sentido, ha apuntado que si el PP quisiera "construir una buena relación" con el PNV y crear "una cierta confianza", no recurre una Norma "por si, igual en el futuro, Euskadi regula los clubes de cannabis". "No me parece muy serio. Aquí alguien está fumado y no somos nosotros", ha indicado.

A su entender, si se recurre una Ley, "que es un gesto de seguir en las mismas, simplemente por un artículo que es la posibilidad futura de regular clubes de cannabis, ya te dice que mucho interés no tienen". "No sé si esto cambiará con el tiempo y con las prisas", ha subrayado.

Esteban ha recordado que, en primer lugar, se produjo una reunión entre los titulares de Hacienda de ambos Gobiernos, Pedro Azpiazu y Cristóbal Montoro, y ha asegurado que ésta "no ha tenido ningún efecto", al margen de que se ha nombrado al equipo del Ejecutivo vasco que, en el futuro, analizará el tema del Cupo.

"No hay absolutamente nada más, fue una reunión que se tenía que producir, en la que hablaron de las cosas que hay pendientes, pero no se avanzado", ha destacado.

También ha aludido al encuentro entre la vicepresidenta y Josu Erkoreka, que fue "protocolaria", aunque los medios de comunicación hayan "hecho un mundo" de ello. En cuanto a la entrevista de la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructura, Arantza Tapia, con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha destacado que "fue bastante decepcionante".

"No sé lo que darán de sí las reuniones que va a haber en los municipios y si podremos hablar ya de entrada a las capitales vascas del TAV. Pero, hoy por hoy, seguimos sin tener ni idea de qué van a invertir ni de cuáles son los planes", ha manifestado.

En todo caso, ha recordado que éstos son contactos entre ambos Gobiernos y ha precisado que el PNV tratará de "estar, defender y ayudar en temas capitales importantísimos" para el Ejecutivo de Urkullu.

"Pero, más allá de todo eso, también hay otras cuestiones que se escapan al Gobierno, que son de negociaciones entre partidos. Y la decisión, al final, la toma el partido, no el Gobierno. Nosotros claro que estamos en contacto con los consejeros y hablamos", ha indicado, para precisar que, "a la contra", no van a ir, sino que ayudarán.

Aitor Esteban ha negado que el tema de política penitenciaria y la situación de los presos sea motivo de negociación entre el PP y el PNV. "Otra cosa es que alguna vez puntualmente hayamos hablado, hayamos podido hacer nuestras reflexiones porque ha salido el tema", ha indicado.

Además, ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado propuestas concretas en esta materia a Rajoy. No obstante, ha señalado que, "en absoluto", ha sido objeto de negociación entre populares y jeltzales.