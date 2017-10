PNV denuncia que la respuesta a "la demanda política y democrática del pueblo catalán" haya sido "la violencia"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha denunciado, en nombre de la formación jeltzale, que "la violencia haya sido la respuesta dada a la demanda política, pacífica y democrática del pueblo de Catalunya". Tras lamentar que el Gobierno español "siga sin asumir que tienen un grave problema de modelo de Estado", ha considerado que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "son hoy el menor problema que tienen" el PP y el Ejecutivo de Rajoy.

Atutxa, que se encuentra este domingo en Barcelona, ha mostrado el "profundo disgusto" con que la Ejecutiva del PNV "está viviendo los acontecimientos que se están registrando en Catalunya".

"Tenemos que denunciar que la respuesta dada a la demanda política, pacífica y democrática del pueblo catalán haya sido la violencia que se ha ejercido hoy en los pueblos y las calles de Catalunya", ha afirmado en una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en Barcelona.

En su intervención, ha recordado que el PNV lleva varias semanas pidiendo" un referéndum pactado y que se respetara lo que el pueblo catalán y sus instituciones "decidieran porque merecen ese respeto".

"Lo exigíamos, pero no hemos visto ese respeto. Hemos visto dos modelos confrontados. Por un lado, el modelo de quien quiere expresar libre, pacífica y democráticamente su voluntad de ser un pueblo. Por el otro, el modelo del Gobierno español que no ha hecho caso al pueblo catalán, ha omitido toda vía a una solución política y democrática, y ante una papeleta, han sacado a la Policía a la calle con formas duras y violentas", ha lamentado.

En nombre del EBB, Atutxa ha criticado que el Gobierno español "no haya sido capaz de dar una salida política y democrática" a un conflicto que tenía "hace ya años y que sigue teniendo hoy".

"A lo mejor se pensaba que el 1 de octubre no iba a llegar nunca en el calendario. No solo ha llegado, sino que aquello que el pueblo catalán pedía, respeto a sus decisiones y paz para poder celebrar un día electoral con normalidad, no ha sido posible. Lo más grave es que, después de todo el empeño que ha puesto el pueblo catalán para que este proceso fuera pacífico y democrático, el Gobierno español lo ha culminado con violencia", ha añadido.

Además, la presidenta del BBB ha reiterado que "Catalunya es una nación y, como tal, tiene derechos políticos y sus ciudadanos derecho a expresarse libremente". Por ello, ha defendido que sus instituciones "están legitimadas para llamar al pueblo catalán, como han hecho hoy, a mostrar su interés y su deseo de definirse como pueblo".

PRESUPUESTOS

Preguntada por el modo en que los sucesos de hoy pueden afectar a las relaciones que el PNV tiene con el Partido Popular y con el Gobierno español, y más en concreto por los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Atutxa ha considerado que "hablar hoy de Presupuestos, ante la extrema gravedad de la situación que vivimos, es irresponsable y frívolo".

"Los Presupuestos son el menor problema que en este momento tienen el PP y el Gobierno español. En este momento, los Presupuestos del Estado ni ocupan ni preocupan al PNV. Más que su relación con el resto de partidos, el PP y el Gobierno español tienen que plantearse cómo solucionan este problema, que también exige que otros partidos españoles se posicionen", ha expresado.

A su juicio, el PP tiene que centrarse en pensar cómo arregla el "problemón" que tiene con el modelo de Estado, un problema que "también está pendiente de resolución en otras partes del Estado como Euskadi". "El PP y el Gobierno español siguen sin asumir que tienen un grave problema de modelo de Estado, un problema muy serio", ha finalizado.