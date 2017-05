PNV recuerda al PP que su acuerdo presupuestario es solo para 2017, aunque está dispuesto a hablar de los de 2018

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Atutxa ha manifestado que, "si llega la invitación" de los populares para hablar sobre los próximos Presupuestos estatales de 2018, los jeltzales se volverán a sentar "con ellos o con quien sea".

En este sentido, ha insistido en que el acuerdo de PGE suscrito entre PNV y PP es para 2017. "De hecho, en pocos días, el Gobierno va a tener que estar ya presentando las directrices de 2018. Si hay una invitación a hablar de ellos, desde luego, nos volveremos a sentar encima de la mesa, pero nuestro acuerdo está exclusivamente circunscrito a la Presupuestos Generales del Estado de 2017, diga quien diga lo que quiera", ha puntualizado.

Tras señalar que "es verdad que hay partidas que son plurianuales", ha añadido que "nadie acaba la llegada de un tren a las capitales vascas en un año". "Por lo tanto, estaremos muy pendientes a que se cumpla lo prometido y lo firmado", ha aseverado.

La representante jeltzale cree que, para el PP, que haya vencido las elecciones primarias del PSOE Pedro Sánchez ha sido "un jarro de agua fría", pero cree que será "temporal". "Siguen actuando en muchísimas ocasiones, incluso en el propio Congreso, como si tuvieran todavía mayoría absoluta, y sopas y sorber es bastante difícil", ha apuntado.

A su juicio, el PP "tendrá que decidir también cuál es su estrategia a seguir respecto a la oposición, en general, y desde luego, al PSOE". "Me parece poco elegante que el presidente del Gobierno no sea capaz de llamar al secretario general electo del principal partido de la oposición de España. Es algo que, por cortesía, todos los partidos hacemos siempre", ha apuntado.

Itxaso Atutxa ha señalado que, "hasta que no se sepa cómo se configura de verdad el PSOE después de la elección del secretario general, cómo es la nueva ejecutiva, qué pasa en el próximo congreso", no se clarificará "cuál va a ser el camino a seguir por el PSOE".

"Y eso va a tardar otro mes, por lo menos, y seguramente, otro mes más hasta julio, hasta que se acaben todos los congresos en cada una de las autonomías", ha dicho.

La presidenta del BBB considera que, hasta que el PSOE "cierre completamente este ciclo, va a ser difícil saber cuál va ser la estrategia". "Durante esta especie de precampaña que han tenido, tampoco lo hemos visto muy claramente", ha añadido.

Asimismo, ha dicho que Pedro Sánchez también ha acostumbrado durante tiempo "a que su opinión podría ser diferente o, por lo menos, con muchos matices muy diferentes dependiendo de la situación".

MOCIÓN DE CENSURA

Atutxa se ha referido al tema de las mociones de censura y ha manifestado que el problema es que se utilicen estas "herramientas, que son muy útiles dentro de las capacidades de los Parlamentos, de una forma tan banal como lo ha hecho Podemos".

"Más que banal, ha sido una estrategia contra el PSOE, y las mociones de censura deben ser constructivas. De hecho, hay que presentar un programa electoral, un candidato, y hemos visto que han intentado hacer una utilización absolutamente diferente propagandística propia, de resituación de su discurso, y de ataque directo al PSOE", ha manifestado.

En su opinión, "quien se descalifica en esto es el propio Podemos como tal". "Si, en cualquier momento, el PSOE hiciera una propuesta seria, también habría que sentarse a hablar", ha manifestado.

La dirigente jeltzale ha señalado que "hay que hacerlo de una forma seria", y ha reiterado que su partido está para ser "constructivo, no para destruir a otros".

PACTO PNV-PSE

Atutxa ha dicho que no existe ningún peligro en el pacto de Gobierno PNV-PSE tras vencer Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. "Es verdad que los datos de Sánchez en Euskadi han sido importantes, aunque haya ganado Patxi López en Bizkaia y en Gipuzkoa, pero vemos, por parte de la Ejecutiva del PSE-EE, una voluntad incluso de respetar esa representatividad que ha conseguido en votos la candidatura de Sánchez de cara al posible Congreso", ha añadido.

En su opinión, es "una forma incluso hábil de planteamiento de cara a su propio Congreso después en Euskadi y de fortalecimiento, posiblemente, del liderazgo de Idoia Mendia". "A nosotros nos interesa que sigan manteniendo esa tranquilidad y nuestra relación con ellos no se ha visto deteriorada, sino que sigue absolutamente normalizada y muy correcta", ha indicado.

La máxima representante del PNV en Bizkaia ha explicado que no hay "ningún problema" en el pacto de Gobierno en Euskadi y en el resto de instituciones "sin ningún altibajo en absoluto". "La relación en el trabajo se sigue manteniendo estupendamente", ha manifestado.

Tras señalar que ambos partidos son conscientes de que son formaciones "ideológicamente diferentes", ha indicado que saben "trabajar conjuntamente". "Es el gran valor que el PSE-EE y el PNV han demostrado durante muchos años", ha dicho. En esta línea, ha apuntado que, aunque haya alguna discrepancia, "el pacto es realmente muy estable".

EH BILDU

También se ha referido a las relaciones del PNV con EH Bildu que, según ha reconocido, "quizá se habían enfriado un poco", aunque no en lo personal. "Algunas acciones de las juventudes de Sortu, de Ernai, contra batzokis del PNV nos habían molestado mucho. No son de recibo. Es algo, no solo antiguo, sino anacrónico total, y es una falta de respeto absoluto a las ideas del prójimo", ha aseverado.

Por ello, ha explicado que les habría gustado "un poquito más de contundencia en alguna contestación de sus mayores a los jóvenes de su partido". "En cualquier caso, creo más que hay que ir construyendo un futuro conjuntamente, y el Parlamento, las Juntas Generales o algunos ayuntamientos, son buenos lugares para hacerlo. Pero, para eso, hay que tener voluntad política", ha manifestado.

En este contexto, la presidenta del BBB considera que EH Bildu sigue "sin dar el último paso". "Creo que hay voluntad, pero no hay decisión", ha aseverado.