PNV reconoce que "no ha cumplido la palabra dada" y que no "midieron bien sus fuerzas" para "desactivar" el 155

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha reconocido que el PNV "no ha cumplido la palabra dada" a pesar de que su esfuerzo para "desactivar" el 155 ha sido "máximo", pero cree que no han "medido bien sus fuerzas" y que su capacidad "es limitada". "Los propios catalanes nos decían y nos dicen que sigamos haciendo ese esfuerzo; no ven de ninguna manera que nuestra decisión sea una traición", ha subrayado.

Egibar se ha pronunciado de esta forma en el pleno del Parlamento Vasc, en el que se ha debatido una iniciativa de EH Bildu con la que la Cámara ha rechazado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) - con el apoyo de Elkarrekin Podemos y PSE--, un día después de la aprobación en el Congreso de los PGE presentados por el Gobierno de Rajoy, gracias al apoyo del PNV.

El texto aprobado, con el voto negativo de PNV y PP, considera que las Cuentas del Gobierno Central suponen una "agresión" al Estado de Bienestar y un "grave perjuicio" para la ciudadanía tanto de Euskadi como del conjunto del Estado.

El portavoz del PNV ha denunciado que la intención de EH Bildu con esta iniciativa ha sido conseguir el apoyo de PSE, ya que el texto "no menciona ni Cataluña ni el 155", y "dar una paliza" al PNV llevando a la Cámara vasca un debate "en términos españoles" con el objetivo de "atizar" a los 'jeltzales'.

No obstante, ha hecho "autocrítica" afirmando que el PNV, a pesar de haberse "forzado" a no aprobar los presupuestos hasta que no se "desactivara" el 155, "no ha cumplido la palabra dada", ya que cree que en la negociación "no medimos bien nuestras fuerzas" porque la capacidad del PNV "es limitada".

"No calculamos adecuadamente, cuando nadie nos obligó a hacerlo. Los propios catalanes nos decían y nos dicen, que sigamos haciendo ese esfuerzo; no ven de ninguna manera que nuestra decisión sea una traición. Reconocemos que hemos hecho todo nuestro esfuerzo y no lo hemos conseguido", ha insistido.

