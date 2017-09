El PNV reclama al Gobierno un "gesto" en "positivo" ante la crisis en Cataluña

El portavoz parlamentario del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha pedido este martes al Gobierno de Mariano Rajoy un "gesto, pero en positivo" ante la crisis abierta en Cataluña porque "ni la vía judicial ni la vía penal son la solución". La vicepresidenta Sáenz de Santamaría le ha respondido que están dispuestos al diálogo pero dentro de la ley.

"Dentro del marco constitucional, todo el diálogo es posible, pero fuera solo existe imposición", ha respondido Sáenz de Santamaría al senador peneuvista durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, que ha comenzado con dirigentes del PdeCAT y ERC exhibiendo banderas con la inscripción "Democracia".

Bildarratz, que ha señalado que están viviendo una de las "mayores crisis de Estado", ha criticado las imágenes de ciudadanos gritando a la Guardia Civil que partía a Cataluña 'A por ellos'. A su entender, esto demuestra que "únicamente el discurso de la ley no vale y la política es más necesaria que nunca", sobre todo para "cuidar de la cohesión social".

NI LA VÍA PENAL NI LA JUDICIAL SON LA SOLUCIÓN

Además, el senador del PNV ha subrayado que la semana pasada se vió cómo el Gobierno no fue "capaz" de lograr el apoyo del Congreso para "avalar su política", después de que el PSOE se desmarcara de la iniciativa de Ciudadanos en apoyo a la estrategia del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según ha dicho, el Gobierno alude a la ley, pero solo aquella que "viene bien al Gobierno en algún momento". "¿Por qué no cumple con el Estatuto de Autonomía? ¿Por qué dice no al desarrollo estatutario? ¿Por qué dice no al autogobierno?", se ha preguntado, para añadir que hay que aceptar que existe un "conflicto de voluntades" y de "ideas" que son diferentes a las del PP.

"Ni la imposición ni la vía judicial ni la vía penal son la solución", ha enfatizado Bildarratz, que ha señalado que Cataluña "necesita diálogo para que pueda haber una negociación y un acuerdo" que refrenden los ciudadanos, quienes "después de tanto sufrimiento necesitan dar su opinión". "A veces con un gesto, con un pequeño gesto, pero en positivo, realista y sincero es suficiente. Un gesto vicepresidenta, un gesto", le ha dicho.

NO CABE UN REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN

En su respuesta, la vicepresidenta ha recalcado al PNV los acuerdos que han alcanzando estos últimos años, algo que, a su juicio, demuestra la voluntad de diálogo del Ejecutivo del PP. "Por tanto, voluntad de diálogo toda, pero dentro de la ley, dentro de la Constitución y dentro de los Estatutos de Cataluña", ha exclamado.

Dicho esto, Sáenz de Santamaría ha subrayado que en España "no cabe el referéndum de autodeterminación", que no han autorizado "nunca" ningún gobierno, y ha añadido que tampoco se reconoce en otros países europeos.

La vicepresidenta ha recalcado que en un Estado de Derecho hay que cumplir la ley y "no sembrar división" como ha hecho el Gobierno catalán. "No solo es lo que piden sino cómo lo piden, saltándose la más mínima norma parlamentaria", ha enfatizado, recordando cómo se silenció a la oposición en el Parlamento catalán a primeros de septiembre y se "ningunearon" las propias instituciones que reconocen el autogobierno.