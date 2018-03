PNV enmarca la negativa de Interior de cambio de grado a presos de ETA dentro del "tiempo preelectoral" que se vive

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido a la noticia conocida este lunes de que el Ministerio de Interior ha denegado todas las peticiones de segundo grado a los presos de ETA.

En este sentido, Esteban ha considerado "sorprendente el inmovilismo del Gobierno y la incongruencia" de Interior, ya que "se pedía a los presos que hicieran peticiones individualizadas que no fueran 'cartas tipo' y ahora que se produce no se debería haber contestado con una 'carta tipo' diciendo no a las solicitudes".

A su juicio, la respuesta del Gobierno debería haberse atendido "individualizadamente y seguro que en algunos casos será muy difícil la negativa".

"Me da la sensación de que en este ámbito vivimos una especie de tiempo preelectoral. Algunos, con las encuestas, se ponen nerviosos y un tema tan sensible puede hacer que el PP todavía se encastille más en posiciones de inmovilismo", ha añadido.

Asimismo, ha advertido de que "el mantra" al que ahora algunos recurrirán "será la disolución de ETA", algo con lo que se ha mostrado de acuerdo, pero "una cosa no quita la otra".

"Hay que cumplir la legislación penitenciaria y si ha pedido a los presos de ETA que soliciten individualizadamente los cambios de grado, que se atienda en correspondencia", ha finalizado.